La croissance de l’entreprise d’Apple reste forte alors que Kandji annonce un cycle de financement de série B de 60 millions de dollars

Kandji est l’un des nouveaux venus sur le marché des entreprises Apple, mais ils se sont fait un nom en peu de temps depuis sa création en 2018. Aujourd’hui, ils annoncent un tour de financement de série B de 60 millions de dollars de SVB Capital , Greycroft, Okta Ventures et The Spruce House Partnership.

«Nous considérons notre investissement dans Kandji comme une opportunité sans précédent», a commenté Niki Pezeshki, associé chez Felicis Ventures. «Kandji nous a non seulement impressionnés par leur vision technique de la gestion, de la protection et de la conformité des appareils Apple de nouvelle génération, mais peut-être plus important encore, ils ont démontré leur capacité à conquérir une part croissante d’un marché en expansion de la gestion des appareils mobiles (MDM). Nous sommes convaincus que l’équipe de Kandji continuera à exploiter le potentiel démesuré à venir. »

Kandji propose aux moyennes et grandes entreprises une solution de déploiement sans contact pour les produits Apple, notamment l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple TV. Kandi a construit une solide base de clients comprenant Allbirds, Attentive, Belkin, Crunchbase, Noom, Siete Family Foods, Thrive Market, Remitly, Netskope, HackerOne, Rackspace, FabFitFun et SEMrush. Sa base de clients couvre plus de 40 industries mondiales.

«Nous repoussons les limites de l’innovation dans l’écosystème de gestion d’entreprise Apple en pleine croissance afin que les entreprises modernes puissent prospérer, que ce soit dans une salle de réunion, sur la route ou à domicile», a déclaré Adam Pettit, PDG et cofondateur de Kandji. «En travaillant main dans la main avec nos clients, nous répondons aux besoins des entreprises les plus sophistiquées. Dans les semaines et les mois à venir, Kandji redéfinira à nouveau la gestion d’entreprise d’Apple avec de nouvelles mises à niveau spécialement conçues pour accélérer l’impact des appareils Apple sur l’entreprise, grande et petite. »

Kandji vise à rationaliser l’accès et l’intégration et propose une grande bibliothèque de modèles en un clic pour l’automatisation de la sécurité prédéfinie et la conformité des points de terminaison. Kandji continue de développer sa plate-forme en ajoutant récemment une connexion unique (SSO), une fonctionnalité de libre-service et une API pour une extensibilité de niveau entreprise.

Le cycle de financement de série B de Kandji fait suite à un cycle de financement de série A de 21 millions de dollars en octobre et comprenait des investissements de First Round Capital, qui a participé à chacun des quatre cycles d’investissement de Kandji à ce jour. Kandji a levé un total de 88,5 millions de dollars depuis sa création en 2018.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Kandji, consultez cet épisode du podcast Apple @ Work.

