La croissance de l’iPhone devrait dépasser celle d’Android de 2 fois en 2021, selon les données d’IDC

Avant qu’Apple ne lance la gamme iPhone 13 en septembre, un nouveau rapport d’IDC prévoit que 2021 sera une année solide pour les smartphones de l’entreprise par rapport à la concurrence. Alors que le marché global devrait croître d’un peu plus de 7 % pour l’année, les livraisons d’iPhone devraient presque doubler.

En juin, nous avons entendu dire qu’Apple avait franchi le cap des 100 millions d’appareils iPhone 12. Maintenant, avec le lancement de l’iPhone 13 à l’horizon, IDC a plus de détails sur la façon dont il pense que 2021 se terminera pour les livraisons de smartphones d’Apple.

Le marché mondial des smartphones devrait connaître une augmentation de 7,4% des livraisons pour 2021 et Android se situe en dessous de la moyenne avec les prévisions d’IDC de 6,2% de croissance. Et le rapport souligne que l’iPhone pourrait plus que doubler le taux de croissance annuel d’Android à un fort 13,8%.

IDC note que les expéditions de smartphones de 2021 sont toujours à la traîne en raison de la pandémie, mais des pays comme l’Inde, le Japon, le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à stimuler les ventes.

La croissance de 7,4% peut être attribuée à une croissance saine de 13,8% des appareils iOS combinée à une croissance de 6,2% d’Android. Bien que COVID-19 ait eu un impact considérable sur les expéditions de 2020, les expéditions de 2021 ont réussi à afficher une croissance minimale par rapport aux volumes de 2019 (avant la pandémie), nous donnant une vue plus précise de l’état du marché. Les plus grands marchés du monde – la Chine, les États-Unis et l’Europe occidentale – seront toujours en baisse par rapport à 2019, mais des marchés en croissance tels que l’Inde, le Japon, le Moyen-Orient et l’Afrique alimentent la reprise.

IDC affirme également que la 5G reste un argument de vente clé pour les mises à niveau, ce qui signifie également des prix de vente moyens plus élevés :

Les expéditions 5G continuent d’être le principal moteur de la croissance en 2021, car les fournisseurs et les canaux se concentrent sur les appareils 5G dont le prix de vente moyen (ASP) est nettement plus élevé que les anciens appareils 4G. L’ASP d’un smartphone 5G atteindra 634 $ en 2021, ce qui est stable par rapport à 632 $ en 2020. Cependant, les appareils 4G continuent de connaître une baisse de prix massive alors que l’ASP tombe à 206 $, ce qui représente une baisse de près de 30% par rapport à l’année dernière (277 $) . En conséquence, le volume total des expéditions 5G passera à 570 millions d’unités, en hausse de 123,4% par rapport à l’année dernière.

