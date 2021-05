La croissance des actions de GE dépend largement de l’aviation et des énergies renouvelables

Après une forte baisse amorcée à la toute fin de 2016, General Electric (NYSE :GE) les actions ont commencé à se redresser l’automne dernier. Il semblait que le redressement de l’entreprise sous la direction du nouveau PDG Larry Culp, dont le mandat a commencé en 2018, prenait de l’ampleur. Cependant, ce revirement semble être au point mort, du moins du point de vue des actionnaires de GE. Après avoir clôturé à 14,17 $ le 8 mars, l’action GE a glissé. Il n’a pas atteint le plafond de 14 $ pendant plus de deux mois jusqu’au 27 mai, date à laquelle il a atteint sa clôture la plus élevée en trois ans.

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Le décrochage de trois mois de GE est-il vraiment terminé, indiquant qu’il est temps de recommencer à investir dans l’entreprise, ou s’agit-il simplement d’une augmentation temporaire des prix qui ne durera pas ?

La réponse à cette question dépend en grande partie de la performance de deux des divisions de l’entreprise: l’aviation et les énergies renouvelables. L’un a été martelé par la pandémie, tandis que l’autre prend de l’ampleur et dispose d’une nouvelle administration zéro émission pour l’aider à accélérer sa croissance. L’action GE à 33 $ se vendait il y a seulement cinq ans n’est peut-être pas juste au coin de la rue, mais ces divisions peuvent être une grande partie de l’histoire en termes de démarrage de la croissance à long terme des actions GE.

Aviation

Commençons par ce qui est actuellement l’unité commerciale la plus précieuse mais problématique de GE. L’aviation est une entreprise à multiples facettes avec une histoire de 90 ans. C’est un énorme générateur de revenus et de bénéfices pour l’entreprise. Il s’agit principalement du développement, de la vente et de l’entretien de moteurs d’avion. En 2018, alors que l’entreprise se débattait, elle était déterminée à conserver son activité aéronautique, la considérant comme une clé pour l’avenir.

Le coronavirus a fait dérailler cette histoire, décimant les voyages aériens commerciaux. Avec leurs flottes immobilisées, les compagnies aériennes avaient peu d’intérêt à acheter de nouveaux jets équipés de moteurs GE. Les commandes totales de moteurs d’avions commerciaux GE sont passées de 2 390 en 2019 à seulement 678 en 2020. Les compagnies aériennes avaient également beaucoup moins besoin d’entretien des moteurs. 2020 a vu le chiffre d’affaires de GE Aviation chuter de 32 % en glissement annuel, tandis que le bénéfice de la division a baissé de 82 %.

En octobre dernier, la société a annoncé son intention de supprimer 13 000 emplois dans l’unité de l’aviation dans le but de réduire les coûts. Dans une mesure de réduction des coûts en mars, GE a vendu son activité de location d’avions pour un montant de 30 milliards de dollars.

Avec l’aviation jouant un rôle si surdimensionné, une grande partie de l’histoire du stock de GE dépend de la rapidité avec laquelle les passagers recommencent à voler. GE s’attend à voir les revenus de l’aviation stagner, ou peut-être légèrement augmenter d’une année à l’autre en 2021. Cependant, même cette projection est “dépendante de l’accélération de la reprise du marché de l’aviation commerciale au second semestre 2021”.

Énergie renouvelable

Alors que son activité aéronautique compte des investisseurs sur des épingles et des aiguilles, la division des énergies renouvelables de GE est en train de devenir une vedette. L’élan était déjà en train de se construire, mais l’élection de Joe Biden à la présidence a été un grand coup de pouce. Le plan zéro émission nette de Biden, qui favorise également les solutions américaines, a suscité beaucoup d’intérêt supplémentaire pour les solutions d’énergie renouvelable de General Electric.

Les énormes éoliennes Haliade-X de GE ont été choisies pour le projet éolien de grande envergure de 800 MW de Cape Cod (Vineyard Wind 1). En 2020, alors que l’énergie éolienne gagne en popularité, GE a représenté plus de la moitié des commandes d’éoliennes aux États-Unis. Dans son rapport aux actionnaires de 2020, GE a annoncé que son carnet de commandes de ses divisions Énergie renouvelable avait atteint un record de 30 milliards de dollars (en hausse de 9 % en glissement annuel), tandis que les marges s’amélioraient également. Le chiffre d’affaires de la division l’année dernière était de 15,7 milliards de dollars, soit une augmentation organique de 4% en glissement annuel.

Les investissements se multiplient dans les projets d’énergies renouvelables. C’est un bon signe pour la division des énergies renouvelables de GE, et cela va être une grande partie de l’histoire de la croissance à long terme de l’action GE.

Résultat net sur les actions GE

Si vous êtes prêt à accepter un certain risque, un investissement dans cette action notée Portfolio Grader « B » a de bonnes chances de générer des rendements sains à long terme. Au fur et à mesure que son plan de redressement progresse, le stock de GE sera positionné pour la croissance – en particulier si les ventes d’éoliennes continuent à augmenter et si le transport aérien revient à quelque chose qui ressemble à des niveaux d’avant la pandémie. Heck, Will Ashworth, contributeur d’Investorplace, pense que General Electric pourrait même recommencer à augmenter son dividende.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des plus importants gestionnaires de fonds de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dites tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.