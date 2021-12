La croissance des actions GOOGL semble imparable alors que les gouvernements prennent des mesures

Les gros bénéfices de la recherche ont fait Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) stocke le « Tsar des nuages » le plus populaire de 2021.

La société a gagné 103,84 $ par action au cours des quatre derniers trimestres. Cela a permis à l’action d’augmenter de 65% tandis que le ratio cours / bénéfices est resté à un niveau presque raisonnable de près de 29.

La domination initiale de Google était basée sur la publicité par recherche. Mais comme je l’ai déjà écrit ici, la dernière vague est basée sur la télévision. YouTube offre aux annonceurs TV le même ciblage personnel au même faible coût avec le même inventaire énorme qu’ils trouvent dans la recherche.

L’effet sur le reste de l’industrie n’a pas encore été pleinement ressenti.

Le monstre du profit

Ce que cela signifie pour Google est clair : des bénéfices et une croissance énormes sans aucun changement dans le fonctionnement de l’entreprise.

Au cours du troisième trimestre, Alphabet a presque doublé son bénéfice d’exploitation et augmenté ses marges tout en augmentant de 39% en devises constantes à grande échelle. C’est un bénéfice net de près de 19 milliards de dollars, un bénéfice dilué de 27,99 $ par action, sur des revenus de plus de 65 milliards de dollars.

Cela signifie que Google Cloud peut continuer à perdre de l’argent, 644 millions de dollars au cours du trimestre, tout en se vantant de sa croissance. Google Cloud a rapporté près de 5 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 3,44 milliards de dollars un an plus tôt. La part de marché de Google sur le cloud reste bloquée à 10 %. C’est l’« autre » groupe, ceux en dehors du halo de Amazon (NASDAQ :AMZN), Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Google, dont la croissance ne se maintient pas à 27 %.

Le monstre antitrust

Le succès de Google attire l’attention des gouvernements.

Le Sénat américain a finalement confirmé le choix du président Joe Biden de diriger la division antitrust du ministère de la Justice. Jonathan Kanter est un critique féroce de Google. Plus d’une douzaine d’États allèguent devant les tribunaux que Google détient un monopole illégal sur les publicités en ligne. Un procès des journaux de l’Ohio dit que Google et Méta-plateformes (NASDAQ :FB) détiennent désormais plus de la moitié du marché de la publicité en ligne.

En Europe, Google a perdu l’appel d’une amende antitrust de 2,7 milliards de dollars. La chef de la concurrence de l’UE, Margrethe Vestager, en a assez d’imposer des amendes de plusieurs milliards de dollars à Google. Elle exige que l’entreprise change de comportement.

Certains pays d’Europe se font l’écho de l’appel. Le Royaume-Uni appelle l’Android de Google et le Pomme (NASDAQ :AAPL) iPhone un duopole. Google a accepté de donner au Royaume-Uni plus de contrôle sur ses cookies de suivi et commence à payer les journaux français pour les liens vers leurs actualités.

Quel monstre ?

Les analystes ignorent la menace du gouvernement.

Ajoutez-y à chaque plongeon, écrit l’un. Encore un achat, écrit une seconde. L’action GOOGL est la reine des actions FAANG, écrit un troisième.

Alors que les actions du cloud en général ont été martelées en décembre, les actions d’Alphabet continuent de grimper. Sur les 30 analystes qui suivent l’action Alphabet chez Tipranks, 28 disent l’acheter, avec un objectif de cours 18% supérieur à son cours actuel.

Le seul commentaire baissier que j’ai pu trouver provient d’analystes qui pensent que l’ensemble du marché est sur le point de s’effondrer. Ils prédisent que des hausses rapides des taux d’intérêt entraîneront un arrêt du marché haussier.

Le résultat sur les actions GOOGL

Le problème avec l’argument des ours est que les entreprises technologiques comme Google sont notre principale arme contre l’inflation – c’est ce que représente l’action GOOGL.

Lorsque vous automatisez vos achats d’annonces et automatisez vos processus commerciaux, vous économisez de l’argent. Vous réduisez les coûts. Les nuages ​​créent des chemins autour des goulots d’étranglement de l’approvisionnement, substituant même des matériaux rares par des matériaux plus abondants.

Les Cloud Czars, leurs fournisseurs de logiciels et de matériel, et les entreprises qui créent des services sur eux, ont cimenté la domination de l’Amérique sur l’économie mondiale. Alphabet peut facilement se permettre un budget d’investissement de 18 milliards de dollars. C’est le flux de trésorerie provenant des opérations. Ce n’est pas une dette.

Il n’y a qu’un seul monopole au monde. C’est le cloud, et c’est celui de l’Amérique.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait des positions longues sur AAPL, AMZN et MSFT. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

