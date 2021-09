La croissance des adresses ETH dépasse BTC, un record de 7,5 millions d’adresses détenant au moins des pièces stables

Cette semaine, Bitcoin est à nouveau remonté à plus de 47 000 $ et Ethereum à plus de 3 400 $, tandis que la capitalisation boursière totale de la crypto est d’environ 2,23 billions de dollars.

Alors que l’action des prix sur le marché s’améliore à nouveau, les sentiments avec l’indice de peur et de cupidité Crypto à «neutre» avec une lecture de 49, contre «peur» à 30 par rapport à hier.

En ce qui concerne l’utilisation du réseau, au cours de la semaine écoulée après le crash flash, les adresses actives Bitcoin ont chuté à une moyenne de 7 jours sur 7 45,6 000, tandis que la valeur de transfert ajustée a augmenté de 21,6% pour une moyenne quotidienne de plus de 10,1 milliards de dollars.

Quant à Ether, les adresses actives ont augmenté de 5,6% alors que les transactions ont commencé à chuter aux niveaux d’avant août, avec des solutions L2 comme Arbitrum gagnant du terrain et la saison NFT s’étouffant.

Récupération de l’utilisation du réseau

Alors que les adresses actives diminuaient chaque semaine, les utilisateurs actifs mensuels uniques de grandes capitalisations augmentent. Les adresses actives uniques mensuelles de Bitcoin ont culminé à un peu plus de 22,1 millions à la mi-janvier, tandis que les adresses actives uniques hebdomadaires ont culminé début janvier pour atteindre un pic le 8 mai, mais culminant à nouveau à 6,7 millions.

À la mi-juillet, ces adresses actives uniques mensuelles sont tombées à 14,3 millions à la suite de la répression de l’extraction de crypto-monnaie par la Chine, ce qui a conduit les mineurs à quitter le pays et à se déplacer à l’étranger. Mais depuis lors, il a rebondi et est remonté au-dessus de 16,5 millions.

En venant sur Ether, ses adresses actives mensuelles ont dépassé un peu plus de 13 millions le 18 mai après le premier boom NFT et le prix ETH atteignant un nouvel ATH supérieur à 4 000 $. Après avoir glissé à un creux de 6,8 millions, cette tendance à la baisse semble enfin avoir commencé à s’inverser ce mois-ci puisqu’elle est remontée au-dessus des 7 millions à la fin de la semaine dernière.

L’adoption par les utilisateurs continue de croître

Le nombre d’adresses détenant au moins un dix-milliardième de l’offre totale de BTC et d’éther a également augmenté.

Alors que la majeure partie de la croissance des Bitcoins est intervenue au début de l’année, celle d’Ether est intervenue pendant l’été. Bitcoin avait ajouté plus de 1,5 million d’adresses à la mi-avril, et Ether a ajouté 2,5 millions d’adresses depuis le 1er mai.

En ce qui concerne les revenus des mineurs, Bitcoin a atteint en moyenne 47 millions de dollars par jour au cours du mois dernier, 88% de plus qu’en juin. Cependant, les revenus tirés des redevances par les mineurs sont en moyenne de 1,5% au cours des 30 derniers jours, ce qui est relativement faible par rapport au reste de 2021 jusqu’à présent.

En ce qui concerne l’ETH, qui brûle une partie des frais de l’ETH depuis le hard fork de Londres qui a mis en œuvre l’EIP 1559, un tiers des revenus de ses mineurs générés par les frais a quelque peu diminué maintenant que les frais de base sont brûlés, mais il a quand même augmenté un peu depuis.

“Les frais prioritaires (pourboires aux mineurs) ont probablement augmenté en raison de la volatilité plus élevée du marché et de la manie continue du NFT”, a déclaré CoinMetrics dans son rapport.

L’adoption de Stablecoin atteint de nouveaux sommets

Tout comme les principaux réseaux, l’utilisation des pièces stables a également augmenté après le crash de la semaine dernière, les adresses actives de l’USDC augmentant de 20% d’une semaine à l’autre. Les utilisateurs actifs mensuels uniques des principales pièces stables, qui ont atteint un pic à la mi-mai, ont commencé à rebondir depuis la mi-juillet alors que le marché se redresse.

Les adresses actives hebdomadaires de pièces stables ont atteint leur ATH à la mi-mai et ont diminué jusqu’à la mi-juillet, et se rétablissent maintenant avec le marché.

Tether (USDT), de loin le plus grand stablecoin en termes d’adresses actives hebdomadaires, émis sur Tron (TRX), a représenté la majorité des adresses actives hebdomadaires stablecoin au cours des six derniers mois.

De même, l’adoption des pièces stables est de retour au-dessus des niveaux d’avant le crash, avec 7,5 millions d’adresses détenant au moins 1 $ de pièces stables, un nouveau record historique, au 11 septembre.

La croissance de l’offre de pièces stables a également recommencé à se redresser après quelques mois de croissance stable à faible. Ajoutant plus de 4 milliards depuis le 1er septembre, dont une grande partie peut être attribuée à Tether, l’offre totale de pièces stables dépasse désormais les 120 milliards.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.