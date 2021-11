La croissance des bénéfices des entreprises indiennes restera forte

Cette tendance pourrait continuer à jouer sur l’économie s’ouvre davantage.

Après une solide performance au T2FY22 au cours de laquelle les bénéfices d’India Inc ont bondi de 55% d’une année sur l’autre, les bénéfices des entreprises devraient poursuivre leur bonne course pendant encore 12 à 18 mois.

Les attentes sont basées sur la reprise de l’économie. Kotak Institutional Equities (KIE) s’attend à ce que les bénéfices nets de l’ensemble de sociétés Nifty 50 augmentent de 34% au cours de l’année en cours et de 15% au cours de l’exercice 23, sur une base de normalisation. Ces estimations – en hausse de 0,5% et 1,4% respectivement – sont légèrement supérieures à celles du début de la saison des résultats ; ils ont été fabriqués principalement dans les métaux et les mines, le pétrole et le gaz, sur la base d’attentes, les prix mondiaux vont rester élevés.

Ces améliorations ont compensé les baisses de bénéfices dans l’automobile, la consommation de base et d’autres secteurs discrétionnaires où les revenus ont été touchés par des pénuries d’intrants et les marges ont été sous pression. Cependant, les analystes préviennent que l’inflation pourrait freiner la demande ; le rebond de la croissance des revenus, s’inquiètent-ils, pourrait se modérer.

Les stratèges d’Edelweiss soulignent déjà qu’après avoir été généralisée au cours de l’EX21, la croissance des bénéfices s’est jusqu’à présent réduite au cours de l’EX22, principalement due aux bénéfices des acteurs des matières premières et des leaders du marché.

Il est inquiétant de constater que les bénéfices ont été plus faibles dans les secteurs confrontés à la consommation intérieure. Une partie de cela pourrait être le résultat d’une demande plus faible dans l’Inde rurale où la croissance des salaires pour le secteur non agricole a été modérée. De plus, la demande refoulée, après la deuxième vague de la pandémie, a trouvé un débouché dans les services aux consommateurs, plutôt que dans le segment des biens.

Bien que les chiffres d’affaires aient fortement augmenté au deuxième trimestre de l’exercice 22, augmentant de 29 % en glissement annuel pour un univers de 2 500 sociétés, une bonne partie de cette hausse est due aux prix élevés des matières premières, laissant plusieurs poches molles. Hors matières premières, la croissance glisse vers des niveaux bas à deux chiffres, malgré une poussée de la demande refoulée, un environnement inflationniste et une base favorable. De plus, bien que les bénéfices nets aient bondi de 55 % en glissement annuel, les bénéfices d’exploitation n’ont augmenté que de 28 % en glissement annuel. La somme du bénéfice d’exploitation et des salaires – un indicateur de la valeur ajoutée brute – a fortement augmenté de 23% en glissement annuel.

La croissance des prêts est restée faible au cours du trimestre et la croissance des bénéfices de pré-provisionnement des banques a ralenti au cours du trimestre. Bien que les macro-fondamentaux restent robustes et qu’il y ait la promesse d’une reprise qui s’accélère, les analystes s’inquiètent des valorisations chères et de la probabilité de ralentissement des bénéfices pour certains secteurs ; les pressions sur les marges, estiment-ils, pourraient persister dans un environnement inflationniste.