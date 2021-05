La croissance des investissements dans la blockchain en Chine ralentit

Compartir

Pékin. Source: Adobe / SeanPavonePhoto

Selon un nouveau rapport, la croissance de l’expansion de la blockchain en Chine semble ralentir, signe que l’explosion de la blockchain des deux dernières années semble suffocante.

En octobre 2019, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours qualifiant la technologie de la blockchain de “avancée importante”, jurant que la Chine “saisirait l’occasion” de l’adopter. L’événement est devenu un catalyseur, provoquant une forte augmentation des investissements de la part des startups blockchain, des géants de la technologie et d’autres entreprises de divers secteurs.

Mais selon China Email, le rythme de cette croissance semble maintenant ralentir, même si elle dépasse toujours les augmentations dans la plupart (sinon la totalité) des autres pays. Une partie de la raison du ralentissement, a rapporté le point de vente, pourrait avoir été liée à la pandémie de coronavirus, qui a frappé le pays et dévasté l’économie au début de 2020.

Les médias ont publié des données publiées par le Agence chinoise de développement de l’industrie de l’information électronique (CCID), qui dépend de la Ministère de l’industrie et des technologies de l’information . Les données ont montré qu’à la fin de 2020, il y avait 1384 entreprises blockchain spécifiques dans l’Empire du Milieu, mais en ce qui concerne les investissements, les chiffres sont moins impressionnants.

Bien qu’il y ait eu un total combiné de 751 événements majeurs d’investissement et de financement dans la blockchain au cours des années précédant 2020 (principalement organisés en 2019), les entreprises chinoises n’ont réalisé qu’un total combiné de 114 de ces investissements l’année dernière.

“Par rapport à 2019”, note le média, “le taux de croissance [de la inversión] il a ralenti. “

Quoi qu’il en soit, le secteur chinois de la blockchain est devenu une industrie de 776 millions de dollars l’année dernière, une suggestion peut-être que les entreprises se concentrent désormais sur les plans de lancement de produits, plutôt que sur les efforts de R&D et de financement.

Le CCID a ajouté que la croissance de l’activité blockchain semble être de plus en plus concentrée dans la capitale, Pékin, ainsi que dans les pôles technologiques clés, tels que Shenzhen et Shanghai, ainsi que dans les régions du Yangtsé et du delta de la rivière des Perles.

Dans d’autres parties de l’Empire du Milieu, le Banque populaire de Chine (PBoC) a implémenté deux standards de blockchain «internationaux».

Selon Jiemian, les normes appartiennent à la méthodologie d’évaluation de la fonctionnalité de la plate-forme de technologie du grand livre distribué (DLT) et ont été développées par le Institut de recherche sur la monnaie numérique de la PBoC, en association avec le Académie chinoise des technologies de l’information et de la communication , un centre de recherche informatique de premier plan, également responsable devant le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information.

La PBoC et d’autres organismes gouvernementaux ont insisté sur le fait que les normes sont une nécessité pour l’industrie à l’avenir, et certaines entreprises ont été freinées par l’absence de cadres d’évaluation approuvés par le gouvernement central.

____

