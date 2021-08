La croissance des investissements de Coal India est multipliée par deux pour atteindre 1 840 crores de roupies au premier trimestre

Au cours de l’exercice 21, CIL avait un objectif de dépenses d’investissement révisé de 13 000 crores de Rs malgré la pandémie, qui a dépassé de 284 crores de Rs.

Alors que Coal India (CIL) intensifie ses investissements, la croissance de ses dépenses en capital au cours du premier trimestre de l’exercice a plus que doublé à 118% pour atteindre 1 840 crores de Rs, contre 844 crores de Rs au cours du même trimestre de l’exercice précédent. Le mineur de PSU au cours du trimestre en cours a investi dans la création d’une meilleure infrastructure d’évacuation, l’acquisition de terrains pour l’expansion des mines et l’achat d’équipements lourds pour améliorer la production, avec pour objectif d’être une entreprise à zéro net d’ici 2024.

CIL a fixé son objectif d’investissement à 17 000 crores de roupies pour l’exercice 22, soit une augmentation de 28 % par rapport aux dépenses d’investissement réelles de 13 284 roupies au cours de l’exercice 21.

Bien que d’un trimestre à l’autre, les investissements de CIL aient plus que doublé, ils ont atteint 94% de l’objectif progressif de Rs 1 960 crore fixé pour le trimestre avril-juin de l’exercice en cours.

La croissance des investissements de CIL au cours du premier trimestre est principalement due aux dépenses d’infrastructure telles que la mise en place de voies d’évitement et de corridors ferroviaires, d’usines de manutention de charbon (CHP), de silos et de routes de transport, qui ont fait un bond en avant dans les dépenses au cours du premier trimestre de FY21.

CIL a dépensé Rs 504 crore sur ce compte au cours du premier trimestre de cet exercice contre Rs 241 crore au cours de la période correspondante de l’exercice précédent. Les dépenses d’infrastructure étaient les deuxièmes plus élevées parmi tous les chefs d’investissement.

L’achat d’engins de terrassement lourds, d’usines et d’autres machines qui aideraient à augmenter la production dans les mines à ciel ouvert était en tête de la liste des dépenses d’investissement à Rs 670 crore, tandis que l’acquisition de terres représentait Rs 268 crore.

« Notre objectif est d’avoir un processus d’évacuation du charbon sans faille à l’avenir lorsque la production augmente. Le chargement de cogénération/silo nous permettra d’économiser des dépenses considérables, en plus d’avoir des avantages environnementaux », a déclaré un cadre de CIL, ajoutant que les voies d’évitement et les lignes ferroviaires sont en train d’être harmonisées avec les cogénérations et les silos et que la société vise à déplacer environ 415 MT de charbon par des moyens mécanisés à travers 35 projets de connectivité du premier kilomètre d’ici FY24.

Au cours de l’exercice 21, CIL avait un objectif de dépenses d’investissement révisé de 13 000 crores de Rs malgré la pandémie, qui a dépassé de 284 crores de Rs.

Parmi les dépenses d’investissement ciblées pour l’ensemble de l’exercice 22, l’infrastructure d’évacuation est en tête de liste avec plus d’un tiers à près de 5 950 crores de Rs. Les autres grands chefs sont HEMM, les usines et les machines avec Rs 3,560 crore.

Les projets de coentreprise, notamment Talcher Fertilizers et Hindustan Urvarak & Rasayan, solaires et autres, devraient représenter environ 3 200 crores de roupies et l’acquisition de terres à 2 700 crores de roupies, a déclaré l’exécutif, ajoutant : « Les investissements de CIL dépendront de la demande de charbon et de production. Besoins. Les investissements seront faits en conséquence ».

