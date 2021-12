La croissance d’Ether en tant qu’actif autonome alimente le récit changeant de l’ETH-BTC

Le récit entourant Ether (ETH) de sa transformation rapide en un actif indépendant existe depuis un certain temps. Cependant, ces derniers mois, cette notion a gagné en popularité, comme en témoigne le fait que, depuis le 1er octobre, l’ETH a montré un mouvement substantiel vers le nord contre Bitcoin (BTC).

Pour mettre les choses en perspective, vers début novembre, la corrélation réalisée à un mois entre la paire BTC/ETH est tombée à 60%, son plus bas niveau dans l’histoire de la devise depuis une décennie. De plus, depuis le début de l’année, alors que Bitcoin affichait des gains de 105%, Ether a augmenté de 505%, surperformant ainsi la crypto phare de près de cinq fois.

L’éther prenant le dessus se reflète peut-être mieux dans le fait qu’au cours des derniers mois, la paire ETH / BTC a poursuivi sa tendance vers le nord, malgré le fait qu’il y ait eu un ralentissement majeur du marché dans tous les domaines depuis le début des années 2000. Décembre. À cet égard, même si la valeur du BTC est tombée en dessous de 50 000 $, le prix de la paire ETH / BTC a continué à s’accumuler en valeur, augmentant rapidement d’environ 13%, atteignant ainsi un sommet en trois ans.

Le récit « flippé »

S’adressant à l’aile de recherche de Binance, un porte-parole de l’échange de crypto-monnaie a déclaré à Cointelegraph que l’activité susmentionnée, dans laquelle ETH a pu rassembler un grand nombre de soutiens indépendants du marché contre Bitcoin, était assez inhabituelle étant donné que la paire ETH / BTC a tendance à ne rebondit que pendant les courses haussières, ajoutant: « Cela ne veut pas dire que l’ETH s’est déjà découplé de BTC, mais cela donne une vision claire que tous les sommets ne sont pas corrélés avec les mouvements BTC. » Le porte-parole a en outre expliqué :

«Il est important de reconnaître que l’ETH ne peut plus être considéré comme une alternative, mais c’est un jeton avec ses propres caractéristiques uniques. Les principaux moteurs de la récente vague peuvent être attribués aux récits croissants de Metaverse, GameFi et NFT, qui dépendent fortement du réseau ETH. »

Bien que l’ETH soit encore loin d’être complètement découplé, le porte-parole a souligné qu’une telle vision ne peut plus être considérée comme un rêve, car le récit global commence déjà à changer grâce à l’émergence de nouveaux cas d’utilisation et à l’adoption d’Ethereum.

Non seulement cela, l’analyste a également estimé qu’un scénario similaire pourrait très bien se présenter pour un certain nombre d’autres altcoins importants : « Comme dans les actions traditionnelles, il n’y aura pas de distinction entre« BTC et alts », mais plutôt avec les prix. de tous les jetons motivés indépendamment par des risques systématiques et non systématiques. «

Igneus Terrenus, responsable des communications pour l’échange de crypto-monnaie Bybit, a déclaré à Cointelegraph qu’en fin de compte, la valeur d’un actif numérique est déterminée par ses partisans et investisseurs, et avec plus de six ans de développement et une pléthore de contrats intelligents. . Pour les applications construites sur Ethereum, y compris celles liées aux espaces naissants comme DeFi et NFT, l’altcoin premium a maintenant développé une identité et un écosystème de communautés qui existent indépendamment de BTC, en particulier au cours de l’année écoulée. « Les chevauchements continueront d’exister, mais il y a maintenant suffisamment de différence pour maintenir une divergence dans le mouvement des prix », a déclaré Terrenus, ajoutant :

« Alors que les données démographiques des camps BTC et ETH continuent de diverger, nous nous attendons également à ce que leurs actions respectives sur les prix se dégradent progressivement. »

ETH a une position unique sur le marché

Netta Korin, co-fondatrice d’Orbs, une infrastructure de blockchain publique, a souligné à Cointelegraph que le mouvement direct de l’ETH vers le nord à partir du 1er octobre continue d’alimenter le récit selon lequel Ether pourrait effectivement échanger Bitcoin à un moment donné dans un proche avenir. . Bien qu’une grande majorité d’autres crypto-monnaies continuent d’afficher un degré élevé de corrélation avec BTC, il a déclaré qu’Ether s’était clairement avéré être « de l’huile pour les DApps ».

Korin a ajouté qu’Ethereum a depuis longtemps dépassé Bitcoin en tant que blockchain la plus largement utilisée et, même lorsqu’il s’agit de récupérer après les périodes de refroidissement du marché, il a montré des performances nettement meilleures que BTC. En outre, il a déclaré que la prochaine mise à jour d’Eth2 « améliorera les perspectives de la demande », ajoutant :

« Les nouveaux mécanismes d’offre et de demande d’Ethereum et sa position en tant que principale infrastructure financière et épine dorsale cruciale pour certains des projets les plus populaires, tels que MakerDAO et Uniswap, font du découplage de l’ETH une réalité potentielle. »

Korin a également noté qu’Ethereum est un acteur clé de DeFi et une plate-forme de base pour l’espace NFT, qui cherche à créer des applications financières pour les prêts et les transactions sur la blockchain, dont plus de 3 600 DApps fonctionnent actuellement sur l’écosystème Ethereum. Non seulement cela, Ether pourrait également être une couverture contre l’inflation en raison de ses liens avec DeFi et le marché NFT, deux domaines qui connaîtront une croissance exponentielle en 2021, selon lui. « Ether est en passe de dépasser Bitcoin en tant que première crypto-monnaie par capitalisation boursière », a-t-il conclu.

L’indépendance continue de l’ETH pourrait-elle aider à stimuler BTC ?

Si le découplage des ETH est une réalité imminente, cela affectera-t-il un éventuel mouvement haussier du BTC si la paire ETH/BTC commence à croître ? A ce sujet, un membre de l’aile recherche de Binance a souligné à Cointelegraph que si le différentiel de prix entre la paire ETH/BTC continue de croître sur sa trajectoire actuelle, il ne serait toujours pas correct de dire que le développement pourrait conduire à une accélération de pour la BTC, en tenant compte :

«Les grands investisseurs continueront d’acheter du BTC, quelle que soit son apparence baissière sur les graphiques ou les performances d’autres jetons. Ils le font parce que BTC est toujours […] le pionnier de l’espace et le moteur du marché. Ceci est renforcé par le récit selon lequel BTC est une réserve de valeur numérique et une couverture contre l’inflation. »

Cela dit, l’analyste de Binance a admis que, lorsqu’ils considèrent l’autre extrémité du spectre, ils s’attendent toujours à voir une frénésie parmi les investisseurs particuliers et institutionnels alors qu’ils se précipitent pour augmenter leur exposition à l’ETH.

L’influence croissante d’Ether sur le marché n’est pas passée inaperçue auprès des grandes institutions financières du monde entier, et le géant bancaire américain JPMorgan Chase a affirmé dans un récent rapport que l’ETH pourrait être un meilleur pari pour les investisseurs que BTC, particulièrement adapté au fait que le marché des actifs numériques continue à mûrir et évoluer. . Selon les analystes de recherche de la société, la multiplication par cinq de l’ETH par rapport au BTC au cours de l’année écoulée a permis à l’altcoin d’accumuler une capitalisation boursière presque la moitié de celle du Bitcoin.

Un autre aspect de l’ETH qui a de nombreux investisseurs aux yeux écarquillés est le potentiel du réseau à s’implanter de manière significative dans l’écosystème en plein essor du Web 3.0, qui est extrêmement populaire en ce moment malgré le fait qu’il est encore à des années de sa mise en œuvre dans le monde réel. Bien que personne ne puisse déterminer avec certitude comment cet espace continuera d’évoluer, il y a de fortes chances que l’ETH capture une grande partie de la valeur associée au Web 3.0 décentralisé à l’avenir.

Enfin et surtout, il convient de noter que la mise à jour de Londres récemment mise en œuvre par le réseau Ethereum, qui a été mise en service en août 2021, a modifié la façon dont les tarifs du gaz de la devise sont calculés, brûlant effectivement une partie de tous les frais basés sur l’ETH et réduisant le pool d’approvisionnement total de l’altcoin. En termes de chiffres, cela a fait chuter le taux d’inflation annuel d’Ether de ~ 4% à ~ 3%.

Non seulement cela, les politiques monétaires en constante évolution d’Ether sont également conçues pour aider à transformer l’actif en un actif déflationniste, le rendant attrayant pour les propriétaires à long terme ainsi que pour les fonds institutionnels. Il va donc de soi que la perception d’Ether en tant qu’actif autonome continue de gagner en popularité.