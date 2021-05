La croissance du bilan de la NBFC a ralenti au T2, T3FY21: RBI

La banque centrale a décrit l’agriculture comme «le point positif» car elle a connu la plus forte croissance des décaissements au T3FY21.

Les bilans consolidés des sociétés financières non bancaires (NBFC) ont augmenté à un rythme plus lent au deuxième et au troisième trimestre de l’exercice 21, par rapport aux trimestres correspondants de l’exercice 20, a déclaré la Banque de réserve de l’Inde (RBI) dans son bulletin de mai 2021, publié lundi. La banque centrale a attribué le ralentissement de la croissance au déclenchement de la pandémie et à ses effets qui en ont résulté.

Les bilans des prêteurs non bancaires ont augmenté de 13% en glissement annuel (en glissement annuel) au T2 et de 11,6% au T3, indique le bulletin, sans partager des taux de croissance comparables pour l’année précédente. Il a ajouté que la croissance à deux chiffres dans des conditions défavorables indique la résilience des NBFC, qui ont pu amortir l’impact de la pandémie grâce à l’adoption rapide de la technologie, d’un soutien politique et de fondamentaux raisonnablement solides.

Le secteur industriel est resté le plus grand bénéficiaire de crédit des NBFC d’importance systémique sans dépôt, même si sa part s’est modérée entre le T3FY20 et T3FY21. Le secteur de la vente au détail, suivi des services, ont été les autres principaux bénéficiaires du crédit et leur part a augmenté au cours de la période.

«Le secteur industriel, en particulier les micro et petites et grandes industries, a semblé être le plus touché par la pandémie, car il a enregistré une baisse de la croissance du crédit. L’imposition d’un verrouillage, l’arrêt brutal des activités économiques et la perturbation des chaînes d’approvisionnement pour contenir la propagation du virus auraient pu affecter le plus ces secteurs », indique le bulletin.

La banque centrale a décrit l’agriculture comme «le point positif» car elle a connu la plus forte croissance des décaissements au T3FY21. Cependant, cela pourrait être en partie imputable à un effet de base favorable.

Jusqu’à présent, la qualité des actifs des NBFC a connu une amélioration en FY21 par rapport au T4FY20, en raison de l’abstention réglementaire. Cependant, le ratio d’actifs non performants bruts (NPA) des NBFC a été élevé au T1 et au T2FY21 par rapport aux périodes correspondantes de l’EX20. Au T3FY21, les ratios NPA brut et NPA net ont chuté par rapport au T3FY20. “Néanmoins, la véritable étendue des NPA dans le secteur peut être évaluée dans les trimestres à venir, car l’ordonnance provisoire de la Cour suprême sur le statu quo de la classification des actifs a été levée en mars 2021”, indique le bulletin.

Parmi les secteurs, l’industrie a connu une réduction séquentielle du ratio NPA brut à 6,2% en décembre 2020 contre 6,7% en septembre 2020, tandis que le ratio NPA brut des prêts aux entreprises de services s’est élevé à 9,4% au T3FY21, un peu inférieur à 9,7. % au T2.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.