La croissance du crédit MSE glisse dans le rouge pour la première fois depuis Covid l’année dernière; la part du crédit bancaire brut diminue

Crédit et financement pour les MPME : La croissance du crédit bancaire aux micro et petites entreprises (MPE) au cours du premier mois de l’exercice 2021-2022 a enregistré une croissance négative, comme l’ont montré les dernières données de la Reserve Bank of India sur la croissance en glissement annuel du déploiement brut du crédit bancaire. Au milieu de la deuxième vague de Covid, qui a apparemment fait des ravages sur les prêts aux petites entreprises, les banques ont déployé 10,60 crore de lakh Rs en avril, en baisse de 2,2% par rapport à 10,84 crore de lakh Rs en avril 2020. Il est important de noter que la contraction de la croissance du crédit MPE en avril 2021 a été le première depuis que Covid a frappé l’année dernière.

La croissance négative du déploiement du crédit en avril faisait suite à la plus faible croissance en glissement annuel de 2,5% enregistrée en mars 2021 depuis sa précédente chute la plus profonde à 1,5% en mai 2020. La chute reflétait l’impact possible de la deuxième vague de la pandémie de Covid qui avait a commencé à frapper en février. L’année dernière, la croissance du crédit avait rebondi à 6,5% en juin après deux mois de baisse.

La part des MPE dans le crédit bancaire brut de l’Inde a également continué de baisser pour le quatrième mois consécutif. De 12,11 % en décembre 2020, la part de MSE s’est contractée à 12,09 % en janvier 2021, 11,8 % en février, 11,3 % en mars, et maintenant encore à 9,7 % en avril. Le crédit bancaire brut global en avril 2021 s’élevait à 108,60 crore de lakh Rs, en hausse de 5,7% par rapport à 102,73 crore de lakh Rs, selon le bulletin de juin de la RBI. D’autre part, la croissance du crédit en glissement annuel aux moyennes entreprises en avril était de 70,8% à Rs 1,89 crore lakh contre Rs 1,10 crore lakh en avril 2020.

Pendant ce temps, la RBI a demandé aux banques de surveiller de près leur exposition aux MPME et aux commerces de détail confrontés à un stress élevé. Dans son rapport semestriel sur la stabilité financière, la banque centrale a noté qu’une surveillance étroite des portefeuilles de crédit des MPME et de détail est justifiée, parallèlement à la nécessité pour les banques de renforcer les coussins, d’améliorer la gouvernance et de rester vigilantes dans le contexte des retombées mondiales.

« Depuis 2019, la faiblesse du portefeuille des MPME des banques et des NBFC a attiré l’attention de la réglementation, la Banque de réserve autorisant la restructuration des prêts temporairement dépréciés des MPME dans le cadre de trois programmes… Malgré la restructuration, cependant, le stress dans le portefeuille des MPME des PSB reste élevé » dit RBI. Lundi, le gouvernement avait amélioré le corpus du programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) à Rs 4,5 lakh crore de Rs 3 lakh crore plus tôt dans le cadre du paquet Atmanirbhar Bharat de Rs 20 lakh crore annoncé en mai de l’année dernière.

