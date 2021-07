La croissance du crédit MSE glisse pour le deuxième mois consécutif en mai ; la part du crédit bancaire brut baisse encore à 9,48 %

La part des MPE dans le crédit bancaire brut de l’Inde a poursuivi sa tendance à la baisse pour le cinquième mois consécutif.

Crédit et financement pour les MPME : La contraction de la croissance du crédit bancaire brut déployé aux micro et petites entreprises (PME) s’est poursuivie pour le deuxième mois de l’exercice 2021-22. L’encours en mai 2021 s’élevait à Rs 10,27 lakh crore, enregistrant une croissance négative de 3,6% en glissement annuel (YoY) par rapport à Rs 10,65 lakh crore en mai 2020, les dernières données de la Reserve Bank of India (RBI) ont montré . La croissance négative en glissement annuel avait encore augmenté par rapport à moins 2,2% en avril 2021, qui faisait suite à la croissance la plus faible de 2,5% enregistrée en mars 2021 depuis sa précédente chute la plus profonde à 1,5% en mai 2020. La baisse de la croissance du crédit est probablement due aux retombées de la deuxième vague de la pandémie qui a frappé en février. L’année dernière également, la croissance du crédit en glissement annuel avait diminué pendant deux mois avant de commencer à se redresser en juin.

«La corrélation entre l’année dernière et cette année a montré que le secteur a été durement touché et que les unités n’ont pas pu obtenir de crédit en raison de la pandémie, car il faut que les opérations commerciales continuent de demander des prêts autres que l’exigence d’immobilisations. Depuis que les entreprises ont été à nouveau perturbées en raison de la deuxième phase, la croissance du crédit a diminué. S’il y avait une troisième phase, ce serait pire car les MPME avaient déjà épuisé leurs ressources au cours de la phase de l’année dernière. D’un autre côté, ECLGS est destiné aux emprunteurs existants et non à ceux qui n’ont jamais contracté de prêt plus tôt, même s’ils sont confrontés à des problèmes de trésorerie », a déclaré Mohit Jain, président du comité MPME de la Chambre de commerce et d’industrie PHD à Financial Express Online.

Cependant, la croissance du déploiement de crédit aux entreprises de taille moyenne est restée forte à 64,7% – Rs 1,83 crore lakh en mai 2021 contre 1,11 lakh crore Rs en mai 2020 alors même qu’elle avait baissé de 70,8% en avril 2021. Les banques avaient déployé le crédit de Rs 1,89 lakh crore en avril 2021, contre Rs 1,10 lakh crore en avril 2020.

En outre, la part des MPE dans le crédit bancaire brut de l’Inde a également poursuivi sa tendance à la baisse pour le cinquième mois consécutif. De 12,11 % en décembre 2020, la part de MSE s’est contractée à 12,09 % en janvier 2021, 11,8 % en février, 11,3 % en mars, 9,7 % en avril et maintenant à 9,48 % en mai. Le crédit bancaire brut global en mai 2021 s’élevait à Rs 108,33 lakh crore – en hausse de 6% par rapport à Rs 102,22 lakh crore en mai 2020, selon le bulletin de juillet de RBI.

Le gouvernement avait récemment amélioré le corpus du programme ECLG à Rs 4,5 lakh crore de Rs 3 lakh crore plus tôt dans le cadre du paquet Atmanirbhar Bharat Rs 20 lakh crore annoncé en mai de l’année dernière. De plus, pour aider les MPME dans les secteurs à forte intensité de contact tels que les hôtels et les restaurants ; tourisme – agents de voyages, voyagistes et installations d’aventure/patrimoine ; services auxiliaires de l’aviation – assistance au sol et chaîne d’approvisionnement ; et d’autres services, la RBI avait décidé le mois dernier d’ouvrir une fenêtre de liquidité distincte de Rs 15 000 crore avec des échéances allant jusqu’à trois ans au taux des pensions jusqu’au 31 mars 2022. De plus, RBI avait également amélioré les limites de restructuration des prêts de Rs 25 crore à Rs 50 crore dans le cadre du régime de résolution des MPME.

