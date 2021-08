La croissance du crédit MSE reste dans le rouge pour le troisième mois consécutif en juin ; part du crédit bancaire brut en hausse

La part des MPE dans le crédit bancaire brut de l’Inde en juin s’est améliorée après une baisse de cinq mois.

Crédit et financement pour les MPME : La croissance du déploiement brut de crédit bancaire aux micro et petites entreprises (MPE) est restée dans le rouge pour le troisième mois consécutif de l’exercice (exercice) 2021-2022. L’encours de crédit en juin était de Rs 10,36 lakh crore – une croissance négative de 3,5% en glissement annuel (YoY) par rapport à Rs 10,74 lakh crore déployé en juin de l’exercice précédent, a montré le bulletin d’août 2021 de la Reserve Bank of India (RBI). . La contraction s’était légèrement améliorée d’un pour cent par rapport à moins 3,6 pour cent en mai. La croissance du crédit en glissement annuel était devenue négative en avril à moins 2,2% après avoir enregistré la plus faible croissance de 2,5% en mars de cette année et de 1,5% en mai 2020. De plus, la croissance du crédit au cours de l’exercice en cours jusqu’à présent (à partir de Rs 11,07 lakh crore déployé de mars à juin) s’élevait à moins 6,4 pour cent.

«Peut-être que depuis que beaucoup de crédit a été accordé aux petites entreprises, que les limites de crédit ont été renforcées et que des prêts sans garantie ont été accordés après Covid, les banques ont désormais fait preuve de plus de prudence dans leurs prêts et leurs comptes. Pendant la période de Covid, le crédit aux MPME a été offert par le biais de programmes comme ECLGS, mais les performances n’ont peut-être pas été à la hauteur des prévisions, les banques sont donc apparemment plus prudentes quant aux prêts. En outre, les MPME ne font peut-être pas autant d’investissements qu’elles sortent tout juste du cycle de Covid et essaient de voir si les prochains mois seraient normaux avant de se lancer dans un nouveau cycle d’investissement », Umesh Balani, directeur général et PDG de Rotomag Motors and Controls, et président du Conseil de développement des MPME, Assocham a déclaré à Financial Express Online.

D’autre part, le crédit bancaire aux moyennes entreprises a enregistré une croissance de 63,2% en glissement annuel à Rs 1,88 crore lakh en juin 2021 contre Rs 1,15 lakh crore en juin 2020, mais en baisse par rapport à 64,7% de croissance en glissement annuel en mai 2021 et 70,8% en avril. 2021. Les banques avaient déployé un crédit de Rs 1,89 lakh crore en avril et Rs 1,83 lakh crore en mai. La croissance du déploiement de crédit dans les entreprises de taille moyenne au cours de l’exercice actuel jusqu’en juin était de moins 8,7 %, le déploiement de mars étant plus élevé à 2,06 crore de lakh Rs par rapport au déploiement en glissement annuel.

Il est important de noter que la part des MPE dans le crédit bancaire brut de l’Inde en juin a augmenté après une baisse de cinq mois. Sur le crédit bancaire total aux secteurs, y compris l’alimentation et le non-alimentaire, de Rs 108,41 crore lakh en juin, la part s’élevait à 9,55 %, contre 9,48 % du crédit total de Rs 108,33 lakh crore en mai. De 12,11 % en décembre 2020, la part des MPE s’était contractée à 12,09 % en janvier 2021, 11,8 % en février, 11,3 % en mars, 9,7 % en avril et 9,48 % en mai.

