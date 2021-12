La croissance du crédit non alimentaire atteint jusqu’à 7,51% au cours de la quinzaine du 3 décembre

L’encours du crédit non alimentaire au 3 décembre s’élevait à Rs 111,82 lakh crore, supérieur à Rs 110,8 lakh crore à la fin de la quinzaine précédente. Les dépôts ont augmenté de 9,4% en glissement annuel pour atteindre 159,52 lakh crore.

Le rythme de croissance du crédit non alimentaire a atteint 7,51% en glissement annuel (en glissement annuel) au cours de la quinzaine close le 3 décembre, selon les données publiées par la Reserve Bank of India (RBI), montrant que la croissance du crédit est restée forte. un mois après Diwali.

La croissance du crédit avait langui pendant une grande partie de 2021, les entreprises désendettant leurs bilans et les prêts à la consommation faisant une grande partie du gros du travail pour les banques. Ces derniers mois, cependant, les banquiers se sont montrés plus optimistes sur la reprise du crédit aux entreprises.

Rajiv Anand, directeur général adjoint (désigné), Axis Bank, a déclaré mardi qu’il y avait des investissements assez importants dans les énergies renouvelables et autour des programmes d’incitation liée à la production (PLI). « Nous constatons une forte demande autour des routes, des ports, des produits chimiques spécialisés, des centres de données – c’est un grand domaine où nous voyons des investissements. C’est assez répandu en ce moment », a-t-il déclaré.

Anand a observé que la demande des entreprises avait commencé à se redresser après une phase de désendettement alors que les entreprises surmontaient leur scepticisme à l’égard des modes de consommation au milieu de la possibilité de vagues ultérieures de la pandémie. « Mais cette confiance est maintenant de retour et nous pensons que la demande d’investissements privés, à l’horizon 2022-2023, sera beaucoup plus forte que ce que nous avons vu au cours des trois à cinq dernières années », a-t-il déclaré.

Les analystes ont également une opinion favorable du marché du crédit, notamment en ce qui concerne les banques. Dans un rapport daté du 13 décembre, les analystes du Credit Suisse ont déclaré que l’assouplissement des conditions monétaires, l’augmentation des investissements d’infrastructure par le gouvernement, une reprise des ventes immobilières après un cycle de baisse pluriannuel et un virage favorable à la croissance en Inde la politique industrielle entraîne une accélération du produit intérieur brut (PIB).

« Même si la croissance des prêts aux entreprises n’a pas encore repris, les décaissements des commerces de détail et des PME (petites et moyennes entreprises) dépassent les niveaux d’avant COVID-19. Par conséquent, la croissance globale des prêts devrait revenir à deux chiffres d’ici le 2S22E et les perspectives restent positives pour l’exercice 23E », indique le rapport.

