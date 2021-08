La croissance du crédit non alimentaire atteint le niveau de février de 6,6% au cours de la quinzaine terminée le 13 août

in

Care s’attend à ce que la croissance du crédit soit de l’ordre de 7,5% à 8% pour l’exercice 22 dans un contexte d’effet de base faible, d’expansion économique, de soutien du programme de garantie de ligne de crédit d’urgence et d’une poussée du crédit aux particuliers.

Le taux de croissance du crédit non alimentaire s’élève à 6,61% en glissement annuel pour la quinzaine close le 13 août, contre 6,2% la quinzaine précédente. Août marque généralement le début de la saison des fêtes, lorsque la croissance du crédit reprend. Un taux de croissance de 6,61% a été observé pour la dernière fois au cours de la quinzaine terminée le 12 février, avant que la deuxième vague de Covid n’éclate.

Au 13 août, l’encours des crédits non alimentaires s’élevait à Rs 108,17 lakh crore, selon les données publiées par la Reserve Bank of India (RBI). La croissance des dépôts s’est élevée à 10,58 % en glissement annuel contre 9,8 % la quinzaine précédente. La valeur des dépôts bancaires était de Rs 155,7 lakh crore au 13 août.

Les analystes de Care Ratings ont souligné dans une note datée du 28 août que la croissance progressive du crédit continue de rester dans la zone négative. “La croissance du crédit bancaire a été tiède, ce qui peut être attribué à l’aversion au risque des prêteurs et des emprunteurs et aux blocages régionaux imposés par les États cette année pour freiner la propagation du coronavirus au milieu de la deuxième vague de la pandémie”, a déclaré Care.

La semaine dernière, le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré que les banques du secteur public entreprendraient un programme de sensibilisation aux prêts à l’échelle nationale en octobre afin de stimuler la croissance économique grâce à une poussée soutenue du crédit. Le programme s’adressera en particulier aux petites et moyennes entreprises touchées par le Covid ainsi qu’aux secteurs de la vente au détail et de l’agriculture.

Le crédit au détail et le crédit agricole représentent une grande partie de la croissance des nouveaux prêts. La contraction dans le segment de l’industrie, en particulier dans les grandes industries, et la croissance plus lente dans le segment des services continuent de restreindre la croissance globale du crédit, a déclaré Care Ratings.

Même si l’exercice 21 a été une mauvaise année pour la croissance du crédit aux entreprises, les banques affirment que l’appétit pour les prêts s’améliore avec la normalisation des conditions de liquidité. Sanjiv Chadha, directeur général et PDG de Bank of Baroda, a déclaré à FE que le prêteur constate une bonne activité, en particulier dans le secteur des routes, ainsi qu’en termes de projets de gaz de ville et d’énergie renouvelable. “L’expansion des friches industrielles est quelque chose que nous voyons”, a-t-il ajouté.

Care s’attend à ce que la croissance du crédit soit de l’ordre de 7,5% à 8% pour l’exercice 22 dans un contexte d’effet de base faible, d’expansion économique, de soutien du programme de garantie de ligne de crédit d’urgence et d’une poussée du crédit aux particuliers. “Les perspectives à moyen terme semblent prometteuses avec une diminution du stress des entreprises et des niveaux de provisionnement accrus dans les banques”, a-t-il déclaré.