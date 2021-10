La croissance du crédit non alimentaire atteint son plus haut niveau en 18 mois à 6,75 %

Les dépôts ont augmenté à un taux constant de 9,34 % en glissement annuel pour atteindre 155,95 lakh crore au 24 septembre.

Avec le début des fêtes de fin d’année, le crédit non alimentaire a progressé de 6,75 % en glissement annuel (YoY) au cours de la quinzaine terminée le 24 septembre, le plus rapide depuis près de 18 mois. Les encours de crédit ont également enregistré une croissance positive de 0,5% entre le 9 avril et le 24 septembre, contre une baisse de 0,8% à la même période l’an dernier.

Des prêts d’une valeur de Rs 108,94 crore lakh étaient en cours à la fin de la quinzaine sous revue – le plus élevé jamais enregistré. Les dépôts ont augmenté à un taux constant de 9,34 % en glissement annuel pour atteindre 155,95 lakh crore au 24 septembre.

Les banquiers attribuent la tendance modérée observée dans la croissance du crédit au cours de la majeure partie des dernières années à une tendance au désendettement des entreprises. Dans une récente interview, le président de la State Bank of India (SBI), Dinesh Khara, a déclaré à FE que le secteur des entreprises s’était désendetté d’environ 2 lakh crore, ce qui a eu un impact sur la croissance du crédit. « Donc, même si nous enregistrons une croissance de 12 à 14 % dans le commerce de détail, cela n’apparaîtra pas dans la croissance du crédit du secteur bancaire si le crédit aux entreprises n’augmente pas », a déclaré Khara.

Entre-temps, le crédit de détail a fait le gros du travail pour le secteur bancaire. Le lancement d’offres festives à durée limitée sur les prêts aux particuliers, en particulier des taux d’intérêt record sur les prêts immobiliers, a également stimulé la demande de crédit chez les petits emprunteurs.

Dans un rapport publié lundi, les analystes de Kotak Institutional Equities (KIE) ont déclaré dans une enquête trimestrielle auprès des agents de crédit, qu’ils avaient trouvé des perspectives plus optimistes sur la demande de prêts. « Nous semblons sortir rapidement de Covid 2 car l’intention de souscrire des prêts n’a pas diminué », indique le rapport.

Il a en outre indiqué qu’au T2FY22, la demande de nouveaux prêts avait rebondi aux niveaux du T4FY21, et qu’elle était meilleure que les attentes des agents de crédit il y a un trimestre. Les prêteurs sont extrêmement optimistes dans le commerce de détail du point de vue de la reprise, et bien que les termes et conditions n’aient pas changé de manière significative, ils penchent davantage vers un assouplissement que vers un resserrement, a déclaré KIE.

La tendance au désendettement a également eu pour conséquence que les régions métropolitaines contribuent moins à la croissance progressive du crédit. Un ensemble distinct de données publiées par la banque centrale pour l’exercice 21 a montré que les succursales bancaires dans les zones urbaines, semi-urbaines et rurales ont enregistré une croissance du crédit à deux chiffres tandis que les succursales métropolitaines, qui représentaient 61,2% du crédit bancaire total, n’ont enregistré qu’une croissance de 1,4%. .