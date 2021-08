La croissance du crédit non alimentaire chute à 6,2% au cours de la quinzaine close le 30 juillet

in

La faible croissance du crédit a entraîné la poursuite du stationnement des liquidités excédentaires auprès de la Reserve Bank of India (RBI).

Le taux de croissance du crédit non alimentaire est tombé à 6,2 % en glissement annuel pour la quinzaine close le 30 juillet contre 6,51 % la quinzaine précédente. Alors que la croissance des prêts s’est redressée par rapport à ses niveaux inférieurs à 6% après la levée des restrictions lors de la deuxième vague de Covid, elle reste modérée dans un environnement de faible croissance économique.

Les analystes de Care Ratings, dans une note datée du 11 août, ont déclaré que la croissance du crédit continuait de rester modérée par rapport à la période précédant la pandémie et cela pourrait être attribué à l’aversion au risque de la part des prêteurs et des emprunteurs. La faible croissance du crédit a entraîné la poursuite du stationnement des liquidités excédentaires auprès de la Reserve Bank of India (RBI).

Au 30 juillet, l’encours du crédit non alimentaire s’élevait à Rs 108,33 lakh crore, selon les données publiées par la RBI. La croissance des dépôts a ralenti à 9,8 % en glissement annuel contre 10,65 % la quinzaine précédente. La valeur des dépôts bancaires était de Rs 155,49 lakh crore au 30 juillet.

Le commerce de détail et le crédit agricole représentent une grande partie de la croissance des nouveaux prêts. « La baisse des souscriptions de crédit par l’industrie et le secteur des services peut être attribuée à la baisse des emprunts des entreprises, car les emprunteurs de bonne qualité se sont déplacés vers les marchés des capitaux (les émissions d’obligations d’entreprises étaient plus élevées de 27% en juin 2021 par rapport aux émissions de mai 2021 comme selon les données provisoires de Prime Database), à ​​la suite des restrictions imposées par la deuxième vague de la pandémie », a déclaré Care Ratings.

Même si l’exercice 21 a été une mauvaise année pour la croissance du crédit aux entreprises, les banques soutiennent que l’appétit pour les prêts s’améliore avec la normalisation des conditions de liquidité. Sanjiv Chadha, directeur général et PDG de Bank of Baroda, a déclaré à FE que le prêteur constate une bonne activité, en particulier dans le secteur des routes, ainsi qu’en termes de projets de gaz de ville et d’énergie renouvelable. “L’expansion des friches industrielles est quelque chose que nous voyons”, a-t-il ajouté.

L’utilisation des limites du fonds de roulement, bien qu’en augmentation, continue de rester sous pression, a déclaré plus tôt ce mois-ci le président de la State Bank of India, Dinesh Khara. “Si nous comptons notre souscription aux CP ou aux papiers commerciaux et à l’obligation, alors cela (la croissance du crédit aux entreprises) semble encore un peu raisonnable, cela montre une croissance marginale, mais il n’en reste pas moins que lorsqu’il s’agit du pipeline, il y a des sous-utilisés. limites, presque environ Rs 3 lakh crore », a déclaré Khara.

La croissance du crédit pour l’exercice 22 devrait rester dans les deux chiffres, avec une croissance largement attendue au second semestre, tirée par une expansion progressive des activités économiques, a déclaré Care Ratings.