La croissance du crédit non alimentaire passe sous les 6%

La baisse des emprunts des entreprises a également pesé sur la croissance des prêts.

Le taux de croissance du crédit non alimentaire a continué de reculer en mars, tombant à 5,54% en glissement annuel (en glissement annuel) pour la quinzaine terminée le 29 mars, contre 6,44% la quinzaine précédente. La croissance plus lente du crédit coïncide avec une nouvelle flambée des infections à coronavirus en Inde et des restrictions associées par les gouvernements des États. Les dépôts ont franchi la barre des Rs 150-lakh-crore au cours de la quinzaine sous revue.

Comme le 29 mars, l’encours du crédit non alimentaire s’élevait à Rs 108,9 lakh crore, selon les données publiées par la Reserve Bank of India (RBI). Les émissions de papier commercial (CP) en mars 2021 étaient de Rs 2,23 crore lakh, 5,7% de plus que le mois correspondant de l’année dernière et 41,7% de plus en séquentiel, selon CARE Ratings. Les émissions totales de CP au cours de l’exercice se sont élevées à Rs 17,4 lakh crore, près de 21% de moins que l’année précédente. «Le déclin jusqu’à présent cette année peut être attribué au verrouillage induit par la pandémie et à la baisse conséquente de l’exigence de fonds à court terme par les entreprises», ont déclaré les analystes de CARE dans une note récente.

La baisse des emprunts des entreprises a également pesé sur la croissance des prêts. Dans un rapport plus tôt ce mois-ci, les analystes de Kotak Institutional Equities (KIE) ont souligné que la croissance des prêts aux entreprises est en territoire négatif depuis septembre 2020. La plupart des secteurs connaissent une croissance des prêts en sourdine à quelques exceptions près, comme les télécommunications. La plupart des banques se concentrent sur les prêts aux entreprises mieux notées.

«Alors que la demande de crédit se remet des creux post-lockdown, ainsi que les taux d’approbation et la part des initiations NTC (nouveaux à crédit), nous prévoyons que la reprise de la croissance des prêts sera plus lente que les attentes des acteurs du marché», a déclaré KIE. Le courtage s’attend à ce que le crédit de détail continue de dominer la croissance des prêts après une brève interruption due à Covid. Les prêts hypothécaires représenteront probablement une part significative du crédit de détail supplémentaire, tandis que le crédit lié à la consommation augmentera probablement plus rapidement.

Dans l’intervalle, les dépôts auprès des banques ont continué de croître à deux chiffres et se sont élevés à Rs 151,13 crore lakh, en hausse de 11,4% en glissement annuel. Le ratio crédit-dépôts s’est amélioré à 72% contre 71,74% au 12 mars.

Les dépôts ont augmenté grâce à un cycle de réductions de taux dans un contexte d’incertitude entourant l’environnement économique. Certains analystes ont souligné que l’augmentation de la croissance des dépôts au cours des derniers mois pourrait avoir trouvé un soutien dans les sorties de fonds communs de placement d’actions. D’autres attribuent le caractère collant des dépôts à une consommation plus faible.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.