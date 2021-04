La croissance du crédit non alimentaire tombe à 5,4% au cours de la quinzaine terminée le 9 avril

Comme le 9 avril, l’encours du crédit non alimentaire s’élevait à Rs 108,39 lakh crore, selon les données publiées par la Reserve Bank of India (RBI). La croissance des dépôts a ralenti à 10,94% en glissement annuel contre 11,39% la quinzaine précédente. La valeur des dépôts bancaires était de Rs 152,15 crore lakh au 9 avril.

La croissance du crédit non alimentaire a encore baissé en avril, atteignant 5,4% sur un an (en glissement annuel) pour la quinzaine terminée le 9 avril, contre 5,54% en glissement annuel la quinzaine précédente. Le ralentissement de la croissance du crédit coïncide avec une nouvelle flambée des infections à coronavirus en Inde, ce qui a conduit les banquiers à se méfier des prêts.

Selon les analystes de Care Ratings, c’est la première fois que le taux de croissance en glissement annuel baisse au cours du premier mois d’un nouvel exercice au cours des cinq dernières années, reflétant une demande de crédit modérée au milieu de la deuxième vague croissante de la pandémie. Il y a un an, la croissance du crédit non alimentaire s’établissait à 7% en glissement annuel.

Comme le 9 avril, l’encours du crédit non alimentaire s’élevait à Rs 108,39 lakh crore, selon les données publiées par la Reserve Bank of India (RBI). La croissance des dépôts a ralenti à 10,94% en glissement annuel contre 11,39% la quinzaine précédente. La valeur des dépôts bancaires était de Rs 152,15 crore lakh au 9 avril.

Les banques ont déjà commencé à laisser entendre qu’elles deviendraient plus prudentes dans l’octroi de prêts. Samedi, ICICI Bank a déclaré aux analystes dans un appel post-résultats qu’elle allait «calibrer [its] croissance à court terme en fonction de l’environnement opérationnel et des conditions résultant de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19. »

Dans la flambée de la charge de travail cette année, l’inquiétude ne concerne pas tant la qualité des actifs que la croissance des prêts. Dans une note datée de lundi, Nomura Group a déclaré que les grandes banques ont une plus grande capacité à absorber les pertes de qualité des actifs, le cas échéant, de la deuxième vague. “Mais le mauvais sentiment économique se reflète dans une croissance plus faible des prêts, qui restera probablement tiède jusqu’à ce que l’impact du COVID-19 soit entièrement minimisé”, a déclaré la société de courtage. La croissance des prêts à la consommation s’est accélérée dans un certain nombre de pays et l’Inde ne sera pas trop différente, s’attend-elle. «Au contraire, la croissance des prêts commerciaux non financiers s’était accélérée dans d’autres pays, contrairement à l’Inde, et pourrait indiquer un soutien budgétaire plus élevé aux industries d’autres pays par rapport à une forte tendance au désendettement en Inde au cours des cinq à six dernières années», a déclaré Nomura ajoutée.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.