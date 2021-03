La croissance du crédit non alimentaire tombe à 6,44%

« De plus, la décroissance dans les grandes industries et le ralentissement de la croissance du segment du logement et des NBFC (sociétés financières non bancaires) ont limité la croissance globale du crédit bancaire », a déclaré l’agence de notation, ajoutant qu’une augmentation de l’encours de crédit est prévue en fin d’année. les transactions sont susceptibles de faire grimper le crédit bancaire.

Le taux de croissance du crédit non alimentaire a reculé en mars, tombant à 6,44% en glissement annuel (en glissement annuel) pour la quinzaine terminée le 12 mars, après 6,58% la quinzaine précédente. Il y a à peine un mois, au cours de la quinzaine terminée le 12 février, la croissance du crédit non alimentaire s’établissait à 6,61%.

Comme le 12 mars, l’encours du crédit non alimentaire s’élevait à Rs 107,29 lakh crore, selon les données publiées par la Reserve Bank of India (RBI). Les émissions de papiers commerciaux (CP) ont chuté au cours de la quinzaine terminée le 28 février à Rs 69 500 crore, contre Rs 88 216 crore au cours de la quinzaine précédente. Les CP en circulation ont diminué à Rs 3,91 lakh crore de Rs 3,99 lakh crore comme le 15 février.

Les dépôts auprès des banques ont continué de croître à deux chiffres et se sont élevés à Rs 149,56 lakh crore, en hausse de 12,12% en glissement annuel. Le ratio crédits-dépôts était de 71,74%.

Bien que les taux de prêt moyens pondérés sur les nouveaux prêts des banques aient chuté de 122 points de base (pb) de janvier 2020 à janvier 2021, la croissance globale du crédit continue de se modérer en raison de l’aversion au risque et du stationnement continu de l’excès de liquidité avec la RBI, a déclaré Care Ratings . « De plus, la décroissance dans les grandes industries et le ralentissement de la croissance du segment du logement et des NBFC (sociétés financières non bancaires) ont limité la croissance globale du crédit bancaire », a déclaré l’agence de notation, ajoutant qu’une augmentation de l’encours de crédit est prévue en fin d’année. les transactions sont susceptibles de faire grimper le crédit bancaire.

Au début du mois de mars, a déclaré Crisil dans l’exercice actuel, le crédit bancaire devrait augmenter de 4 à 5%. Il s’agit d’une révision de la projection de l’agence de notation de juin 2020, alors qu’elle prévoyait une croissance du crédit bancaire de 0 à 1%.

Au cours de l’exercice 22, Crisil s’attend à ce que le crédit bancaire rebondisse à des niveaux de 9 à 10%, sous l’effet d’une reprise du crédit aux entreprises, de la poussée des infrastructures du gouvernement et d’une reprise probable de la demande. Les prêts aux particuliers, l’un des principaux moteurs du crédit bancaire dans le passé, devraient ralentir à 9-10% au cours de cet exercice avant de revenir à la croissance au milieu de l’adolescence des années précédentes.

