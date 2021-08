La croissance du crédit peut-elle revenir à deux chiffres ?

L’offre de crédit devrait en outre être facilitée par l’assurance d’une politique monétaire favorable – des taux bas dans un contexte de liquidités abondantes – par la RBI.

Par Anubhuti Sahay

La probabilité accrue d’une réouverture soutenue de l’économie d’ici le T4FY22 (trimestre se terminant en mars 2022), une inflation plus élevée, le plus bas niveau d’actifs non productifs nets (NNPA) dans le secteur bancaire depuis FY16 dans un contexte de liquidité abondante et de taux bas de bon augure pour une augmentation de la demande de crédit bancaire. Cela est particulièrement probable dans un contexte de faible croissance du crédit sur plusieurs décennies au cours de l’exercice 21 en raison de la pandémie. Cependant, les questions clés sont de savoir dans quelle mesure la croissance du crédit peut s’améliorer et peut-elle revenir à deux chiffres ?

Nous pensons que la croissance du crédit devrait revenir vers 7,5 à 8,5 % à la fin de l’EX22/S1FY23, contre une moyenne d’environ 6 % depuis le début de la pandémie. Notre attente sur la croissance du crédit bancaire est plus proche de la moyenne enregistrée au cours des exercices 15-21. Une augmentation de la demande de prêts liés à la consommation (comprenant principalement des prêts hypothécaires et autres prêts personnels), qui a ralenti à 14% contre une croissance moyenne de 17% au cours de l’EX16-20, devrait donner un coup de fouet à la demande globale de crédit. Ces prêts représentent environ 40 % de la demande de crédit. Une inflation plus élevée (en particulier l’inflation WPI) est susceptible d’augmenter la demande de fonds de roulement (représentant 30% du crédit), similaire à FY19 ou FY11-13. L’inflation WPI devrait atteindre en moyenne 9,5 % au cours de l’EX22, à notre avis, en raison d’effets de base favorables et de prix des intrants plus élevés.

La demande de crédit liée à l’investissement (prêts à moyen et long terme hors prêts personnels) devrait également augmenter, d’autant plus que des secteurs comme la sidérurgie et le ciment prévoient d’augmenter leurs investissements au cours des prochains trimestres. Les banques étant mieux positionnées aujourd’hui (niveau de NNPA le plus bas depuis l’exercice 2016) qu’il y a quelques années, l’offre de crédit devrait s’améliorer pour répondre à la demande accrue. Plusieurs études, dont celles de RBI, soulignent l’impact salutaire de bilans solides sur la croissance du crédit. L’offre de crédit devrait en outre être facilitée par l’assurance d’une politique monétaire favorable – des taux bas dans un contexte de liquidités abondantes – par la RBI.

Cependant, nous mettons en garde contre les attentes d’une croissance à deux chiffres, que nous pensons peu probable et, même si enregistrée, insoutenable. Nous le disons pour de multiples raisons ; surtout, étant donné le manque de certitude sur une forte demande au-delà de l’exercice 23 (essentiel pour une reprise de l’investissement privé et de la demande de crédit associée). La demande de crédit liée à l’investissement à un chiffre (représentant près de 40 % de la demande de crédit) a pesé sur la croissance du crédit depuis l’exercice 2015 et reflète sans surprise le cycle d’investissement du secteur privé lent.

Notre analyse montre que les investissements du secteur privé augmentent lorsque l’utilisation des capacités (nous utilisons la mesure globale de l’utilisation des capacités de RBI) est proche ou supérieure à 75 % sur une base soutenue. De l’exercice 2013 à ce jour, l’utilisation des capacités est restée bien en deçà de 75 % (sauf pour l’exercice 19), ce qui a entraîné un ralentissement des investissements du secteur privé.

Nous reconnaissons qu’il existe une forte possibilité que l’utilisation des capacités se rapproche de 75 % d’ici la fin de l’EX22/FY23 à mesure que la demande refoulée est libérée. En fait, la dernière enquête RBI montre que l’utilisation des capacités est à 69%, plus proche des niveaux d’avant la pandémie. Cependant, la durabilité de l’utilisation des capacités à environ 75 % au-delà de l’exercice 23 est incertaine en raison du manque de clarté sur la résilience de la demande.

Notre analyse des emplois disponibles et des enquêtes sur l’emploi indiquent que le pouvoir d’achat des consommateurs indiens s’est amélioré depuis l’année dernière ; mais il reste inférieur à la phase pré-pandémique. Une baisse du nombre de travailleurs occupés (selon les données du CMIE, le nombre de travailleurs est en baisse d’environ 6 millions par rapport à avant la pandémie), un glissement vers des emplois moins qualifiés/moins rémunérés à partir d’emplois réguliers, et des salaires réels en baisse sur une inflation relativement plus élevée a eu un impact négatif sur le pouvoir d’achat. Étant donné que la restauration des emplois perdus pendant la pandémie, en particulier des emplois sûrs et mieux rémunérés, prendra probablement du temps, la demande pourrait se stabiliser après la fin de la ruée vers le sucre lors d’une réouverture de l’économie. La nature sans précédent de la pandémie est également susceptible de peser sur tout projet substantiel de renforcement des capacités, à notre avis.

En outre, la perte de revenus personnels devrait inciter les banques à rester prudentes dans les prêts aux PME et aux segments de détail, compte tenu des inquiétudes concernant une augmentation potentielle des NPA (qui ont probablement atteint un creux et devraient augmenter au cours des prochains trimestres). Les entreprises, en revanche, se sont désendettées au cours de l’EX21 et des liquidités faciles dans un contexte de ralentissement de l’activité économique pourraient contenir la demande de prêts de fonds de roulement.

En un mot, alors que l’amélioration des bilans des entreprises et des banques, ainsi qu’une inflation plus élevée, sont des développements constructifs pour la croissance du crédit, elles sont insuffisantes pour une reprise des dépenses d’investissement et des prêts connexes. À notre avis, le ralentissement de la demande est le principal facteur qui freine les investissements et la croissance soutenue du crédit à deux chiffres.

L’auteur est responsable, Asie du Sud, Economics Research, Standard Chartered Bank

