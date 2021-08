La croissance économique a besoin d’emplois formels

Mais pour augmenter ce taux, davantage d’employeurs doivent adopter l’apprentissage (actuellement, 18 000 employeurs embauchent des apprentis), en particulier dans le secteur des PME qui a un faible taux d’absorption.

La préoccupation de l’Inde est de générer des emplois formels. Notre taux de chômage est d’environ 6 %, mais plus de 90 % de l’emploi est informel, ce qui conduit à un salaire de subsistance, ce qui a un impact sur le niveau de vie. La réalité de cet écart est devenue évidente pendant cette pandémie. Dans le cadre du plan de relance de Covid-19, le gouvernement a introduit l’Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY) pour faire face aux pertes d’emplois et stimuler l’emploi formel. Il a également rationalisé et simplifié les lois du travail dans le cadre de quatre grands codes. Dans le cadre de la nouvelle politique éducative, des réformes telles que des programmes d’apprentissage intégrés ont été introduites pour améliorer la courbe d’apprentissage. Pendant des décennies, l’apprentissage a soutenu l’emploi formel, bien que les chiffres soient catastrophiques et que le potentiel soit sous-exploré. L’apprentissage pourrait agir comme un catalyseur pour créer des emplois formels et soutenir le marché du travail.

Les réformes et les mesures de 2014 comme le National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) ont amélioré l’écosystème de l’apprentissage. Aujourd’hui, l’apprentissage est une partie importante de la stratégie d’embauche. Il permet aux organisations d’avoir une disponibilité des talents en temps réel, de réduire les coûts de qualité et d’assurer une meilleure productivité. Le taux d’insertion des apprentis dans l’emploi oscille entre 10 et 40 %. Les employeurs se rendent compte que la création de talents par le biais de l’apprentissage est une option viable que l’acquisition de talents, qui résout la crise des talents sur le marché du travail et les défis connexes tels que l’attrition, les coûts et la productivité. Les retours pourraient être trois fois ou plus des investissements faits dans l’apprentissage. Cependant, il y a moins de 20 000 entreprises en Inde qui embauchent ses apprentis. Pendant la pandémie, de nombreuses industries ont exploré l’apprentissage pour former les jeunes locaux à surmonter la crise de la main-d’œuvre, mais beaucoup d’autres doivent se manifester. Les données du 6e recensement économique (2013-14) indiquent que si l’Inde ajoutait 20 lakhs d’apprentis chaque année au lieu de 2,5 lakhs, 2 lakhs auraient déjà un emploi formel (compte tenu d’un taux d’absorption minimum de 10 %). Un taux d’absorption plus élevé donnerait des résultats encore meilleurs.

Mais pour augmenter ce taux, davantage d’employeurs doivent adopter l’apprentissage (actuellement, 18 000 employeurs embauchent des apprentis), en particulier dans le secteur des PME qui a un faible taux d’absorption. Pour permettre cela, des réformes sont nécessaires dans la loi sur les apprentis ; le NAPS doit également être revu. Le système d’apprentissage doit être simplifié. Le système actuel, partagé entre deux ministères, le rend confus et oblige les employeurs à s’abstenir de s’engager. Les universités doivent être intégrées en tant qu’acteurs clés pour permettre les apprentissages diplômants dans le cadre du NEP. L’avenir devrait être un accord tripartite entre les apprentis, les employeurs et les universités. Le modèle d’agence tierce partie (TPA), introduit en 2014, devrait être repensé. Davantage de possibilités devraient être offertes aux PME pour adopter l’apprentissage. Il existe environ 4 millions de PME, et même si 50% d’entre elles s’engagent avec un apprenti, cela créerait un énorme vivier de talents formels et qualifiés dans l’industrie. La TPA devrait être autorisée à conclure un accord tripartite avec l’employeur et l’apprenti. En Australie, environ 25 % des PME s’engagent dans l’apprentissage via le modèle GTO (un peu similaire au TPA). Le NAPS 2.0 devrait permettre cela, en encourageant des taux d’absorption plus élevés. Le régime actuel offre une subvention de 25 % sur les allocations et de 50 % sur la formation de base. Cela pourrait être augmenté pour les PME. Le Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY) et des allégements fiscaux pourraient être introduits et liés à l’intégration des apprentis dans l’emploi, dans le cadre du NAPS 2.0. Comme il n’y a pas de taille unique, les avantages du programme d’incitation peuvent varier en fonction de la taille de l’entreprise ou en fonction du résultat ou de l’emploi offert.

L’Inde possède un immense potentiel inexploité de formation en apprentissage. La croissance économique a besoin d’emplois formels. L’annonce de nouvelles réformes de la loi sur les apprentis dans le budget de l’Union 2021-2022 et les récentes réformes économiques visent à aider l’Inde à se remettre du ralentissement pandémique. Nous espérons que les réformes déboucheront sur plus de possibilités et de candidats pour l’apprentissage, conduisant à une augmentation de l’emploi formel.

L’auteur est vice-président, NETAP, TeamLease Skills University

