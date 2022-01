La croissance en glissement annuel du crédit aux MPE est restée négative pour le troisième mois consécutif en novembre (données RBI)

Crédit et financement pour les MPME : la part des MPME dans le crédit bancaire brut total a légèrement diminué pour s’établir à 12,01 % en novembre, contre 12,17 % en octobre.

Crédit et financement pour les MPME : La croissance en glissement annuel (en glissement annuel) du crédit bancaire brut déployé en faveur des micro et petites entreprises a continué d’être négative pour le troisième mois consécutif en novembre. Le déploiement en novembre 2021 s’élevait à Rs 10,99 lakh crore, en baisse de moins 2,2% par rapport à Rs 11,23 lakh crore en novembre 2020, selon les dernières données de la Reserve Bank of India sur le crédit bancaire aux principaux secteurs. La croissance annuelle du crédit aux MPE était de moins 0,5 pour cent en octobre et de moins 2,6 pour cent en septembre contre une croissance positive de 1,1 pour cent en août et de 0,2 pour cent en juillet.

« Le secteur des entreprises a fait preuve de résilience et la croissance du crédit bancaire montre des signes d’une reprise progressive, menée par le segment de la vente au détail. Le stress est cependant visible parmi les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et dans le segment de la microfinance », a déclaré RBI dans son rapport sur la stabilité financière. Selon le cycle de novembre 2021 de l’enquête sur les risques systémiques, la majorité des personnes interrogées ont estimé que l’économie indienne se remettra complètement des retombées de la pandémie dans un à deux ans, cependant, les MPME et d’autres secteurs tels que le tourisme et l’hôtellerie, l’aviation, l’automobile, l’immobilier, le commerce de détail et le divertissement pourraient connaître une reprise plus lente au cours de la prochaine année.

En revanche, la croissance du crédit aux moyennes entreprises est restée positive. Les banques ont déployé Rs 2,42 crore lakh en novembre, passant de Rs 1,80 crore lakh au cours de la période de l’année dernière – enregistrant une croissance de 34,2% contre 24,8%, passant de Rs 1,79 lakh crore en octobre 2020 à Rs 2,23 lakh crore en Octobre 2021. En juillet, août et septembre, le taux de croissance annuel était de 70,9%, 54,6% et 24,3% respectivement.

Cependant, la part des MPME dans le total du crédit bancaire brut a également légèrement diminué pour s’établir à 12,01 % en novembre, contre 12,17 % en octobre, 12,04 % en septembre et 12,15 % en août 2021. Au 19 novembre 2021, le crédit bancaire brut déployé par les banques commerciales programmées s’élevait à Rs 111,62 lakh crore. Parmi les autres secteurs prioritaires, les prêts à l’éducation ont également connu une croissance négative de moins 8,5 %, tandis que d’autres, notamment l’agriculture, le logement, les énergies renouvelables, les infrastructures sociales et le crédit à l’exportation, ont enregistré une croissance positive en glissement annuel en novembre. La reprise économique globale, néanmoins, reste voilée en raison d’Omicron.

« La reprise mondiale est assombrie par l’émergence de la variante Omicron de COVID-19. Les pressions inflationnistes persistent et les trajectoires de politique monétaire divergent entre les grandes économies. Sur le plan intérieur, la reprise reprend du poil de la bête après la deuxième vague débilitante de la pandémie », a déclaré RBI dans son rapport.

