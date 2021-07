La croissance est loin d’être terminée – Voici comment positionner au mieux votre portefeuille

in

Les actions sont entrées cette première semaine complète de juillet sur une séquence de sept jours de victoires consécutives. Cela s’est brusquement terminé mardi… et les valeurs de croissance ont encore chuté hier.

Source : Shutterstock

Les médias ont proclamé que la reprise économique est en difficulté et que la croissance est terminée.

Mais c’est un mensonge absolu.

Dans le nouvel épisode de MoneyLine d’aujourd’hui, j’expliquerai la vérité derrière les gros titres récents. Il suffit d’un peu de bon sens. Si vous pouvez contrôler vos émotions, vous comprendrez ce qui se passe réellement sous la surface.

Les médias financiers ont également déclaré qu’il était mauvais que le rendement du Trésor à 10 ans soit tombé en dessous de 1,3% hier. N’ont-ils pas dit que le rendement de 1,75 % en mars était aussi la fin des valeurs de croissance ?

Alors… c’est quoi ?

L’inflation a-t-elle soudainement disparu ?

Et un autre arrêt de Covid-19 est-il à l’horizon?

Il y a tellement de choses à discuter dans l’émission d’aujourd’hui. Je vous fournirai toutes les informations dont vous avez besoin pour garder votre portefeuille correctement positionné.

Ensuite, je mets en évidence sept actions qui ont attiré mon attention lors de mon scan matinal. C’est un mélange d’inadaptés – dont quelques-uns ressemblent à d’excellentes configurations à long terme.

Deux des actions sont des microcaps d’une valeur inférieure à 350 millions de dollars. Deux autres sont des dirigeants d’un milliard de dollars en Europe, ce qui, à mon avis, est sous-évalué à l’heure actuelle. Et quelques autres sont des choix dont vous n’avez sûrement jamais entendu parler auparavant.

Si vous voulez vous assurer que vous êtes dans la meilleure position possible pour des bénéfices à long terme, cliquez ici pour regarder le dernier épisode de MoneyLine maintenant.

À la date de publication, Matt McCall ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

