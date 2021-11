La croissance explosive d’Abracadabra.Money (MIM) envoie SPELL à de nouveaux sommets, plus de 8,7 milliards de jetons à brûler

Tout comme la croissance de 38x du MIM en TVL au cours des trois derniers mois, le jeton SPELL est également plus de 100x.

Protocole de prêt L’argent d’Abracadabra a dépassé les 4 milliards de dollars en valeur totale bloquée (TVL).

Selon DeFi Llama, les 4,15 milliards de dollars d’actifs amassés par le protocole sont répartis sur différentes chaînes de blocs, notamment Ethereum (ETH), Arbitrum, Avalanche (AVAX) et Fantom (FTM).

Il y a à peine deux mois, il n’y avait que 270 millions de dollars d’actifs verrouillés sur la plate-forme qui permet aux utilisateurs de produire de l’argent Internet magique (MIM), un stablecoin qui peut être échangé contre n’importe quel autre stablecoin traditionnel.

Au cours du mois d’octobre, Abracadabra a augmenté de 23% le projet original de financement décentralisé (DeFi) MakerDao (MKR), qui compte actuellement 17,53 milliards de dollars en TVL.

MIM, le stablecoin, a dépassé les 2,36 milliards de dollars de capitalisation boursière et se rapproche maintenant des 2,8 milliards de dollars de TerraUSD (UST).

Le protocole de prêt qui permet aux utilisateurs d’emprunter un stablecoin (MIM) avec des actifs portant intérêt repose sur l’arbitrage pour maintenir son ancrage. Et malgré un triplement de sa masse monétaire en un mois seulement, le MIM a pu relativement maintenir son ancrage depuis son lancement.

Le jeton natif du protocole, SPELL, grâce à la croissance du protocole, atteint constamment de nouveaux sommets historiques depuis les deux derniers mois. Aujourd’hui, la pièce de 2,27 milliards de dollars de capitalisation boursière a grimpé à 0,3125 $ et est en hausse de 10 222,2% depuis début août.

Les détenteurs de SPELL peuvent miser leurs jetons pour recevoir 75% des frais de protocole. Actuellement, il y a plus de 7 000 détenteurs de SPELL contre 10 000 détenteurs de SPELL, ce ratio augmentant, ce qui signifie qu’une proportion plus élevée de détenteurs de SPELL mise maintenant.

Cette croissance est due aux frais de protocole hebdomadaires plus élevés, qui ont récemment totalisé 1,7 million de dollars.

« Pas de prise de tête »

Lundi, un total de 8 711 260 380 jetons SPELL seront également brûlés, a annoncé l’équipe sur Twitter.

Le nouveau repère hebdomadaire, le nombre de jetons SPELL à allouer aux fermes chaque semaine, passera désormais de 1,45 milliard de SPELL par semaine à 1,16 milliard de SPELL.

Plus tôt le mois dernier, l’équipe a proposé de mettre en œuvre une réduction de 20 % dans toutes les fermes, à partir du 1er novembre.

« Compte tenu de la profondeur de la réserve de protocole, nous ne ressentons pas le besoin d’utiliser ces jetons pour un effort marketing particulier, une récompense d’équipe ou d’autres actions », a déclaré l’équipe. Ainsi, les émissions qui étaient destinées à être utilisées sont désormais brûlées.

En tant que tel, pour cette semaine, le protocole ne publiera que 624 188 139 jetons SPELL dans tous les pools.

De plus, la semaine dernière, la proposition de déployer Cauldrons et Degenbox sur Binance Smart Chain (BSC) a également été adoptée avec 99,88% des voix.

Avec BSC qui voit actuellement 1,6 million d’adresses actives par jour, 20 milliards de dollars de TVL en chaîne et Binance annonçant un fonds de 1 milliard de dollars pour augmenter l’adoption de BSC, le projet multi-chaînes Abracadabra.money voit cela comme une opportunité « évidente » de déployer sur BSC.

« Avec le passage d’Abracadabra à BSC, nous pourrions capturer plus de TVL, de nouveaux actifs et de nouveaux utilisateurs », a-t-il déclaré.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.