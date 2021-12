La croissance pourrait rester faible alors que la demande reste modérée

Un obstacle supplémentaire pourrait être la nouvelle vague Omicron et le rythme insuffisant des vaccinations.

La reprise économique de l’Inde jusqu’à présent, bien qu’assez forte, a été inégale. Le secteur organisé des entreprises a rebondi comme en témoignent les fortes collectes d’impôts alors même que le secteur informel semble être coincé dans une ornière. Une croissance durable et inclusive semble encore loin étant donné la montée de l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et le faible pouvoir d’achat des ménages à faible revenu pourraient nuire à la demande dans les mois à venir. En effet, même les prévisions de croissance du PIB consensuelles conservatrices de 7 à 7,5 % pour 2022-2023 semblent exagérées.

Les données récentes sur l’emploi sont inquiétantes. Le chômage a atteint 8,53 % au cours de la semaine précédant le 12 décembre, pour la première fois en 17 semaines en raison d’un pic du chômage urbain à 10,09 % et du chômage rural élevé à 7,42 %, selon les données du CMIE. Un obstacle supplémentaire pourrait être la nouvelle vague Omicron et le rythme insuffisant des vaccinations.

Sans surprise, les dépenses d’investissement ne reviennent pas en grand. Des capacités sont sans doute ajoutées par certains sidérurgistes et des équipements sont également commandés dans d’autres secteurs mais dans l’ensemble il n’y a pas de véritable sursaut. Certes, les dépenses du commerce électronique et de l’espace de démarrage, bien qu’elles ne soient pas dans les usines et les machines, sont énormes et cet écosystème crée des opportunités d’emploi. En revanche, le secteur des entreprises n’augmente pas la main-d’œuvre; une analyse de CARE montre que les effectifs ont baissé de 1,3 % au cours de l’exercice 21 suite à une augmentation de 2,2 % au cours de l’exercice 21 et de 4,1 % au cours de l’exercice 19. Il est important de noter que les données ne couvrent pas le personnel externalisé, qui devient une composante importante de la main-d’œuvre. India Inc est à la tête de la reprise économique. La part du PAT dans le PIB, pour les sociétés cotées, est passée du plus bas niveau en vingt ans de 1,8 % au cours de l’EX20 à 3,7 % du PIB en 1HFY22. Les ventes des entreprises se sont envolées, aidées par une base et une inflation favorables. Surtout, le ratio de couverture des intérêts a connu une nette amélioration. Une grande partie de l’amélioration est venue des gains d’efficacité, des augmentations de prix et de productivité et d’une meilleure gestion des coûts.

Cependant, la croissance de la production des usines a été relativement lente. En octobre, il a progressé de 3,2 % en GA contre 3,3 % en GA en septembre. Bien qu’il y ait eu un ramassage séquentiel, il était inégal. Bien qu’une partie de cela puisse être attribuée à des goulots d’étranglement du côté de l’offre, la demande a clairement été modérée malgré la saison des fêtes. Avec l’atténuation des goulets d’étranglement du côté de l’offre dans des secteurs clés tels que l’automobile, il devrait augmenter ; seule l’inflation pourrait être un frein important dans les mois à venir, car les coûts élevés des matières premières se répercuteront sur les consommateurs. Les exportations continuent de bien se dérouler et pourraient contribuer à augmenter l’utilisation des capacités, actuellement inférieure à 70 %.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.