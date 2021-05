La croissance rapide de Dogecoin comparable au schéma de Ponzi ; un autre “gros mensonge” à la Bernie Madoff ?

L’une de ces crypto-monnaies qui a pris naissance en 2013 était Dogecoin avec le visage sans prétention d’un chien japonais Shiba Inu qui était un mème viral la même année. (Image : Bloomberg)

Par Subhash Jangala

Le 14 avril 2021, Bernie Madoff, le cerveau du plus grand stratagème de Ponzi de l’histoire de la civilisation humaine, est décédé à l’âge de 82 ans dans une prison fédérale des États-Unis alors qu’il purgeait sa peine de 150 ans de prison en 2009. Il a été accusé « non seulement d’un crime sans effusion de sang qui se déroule sur papier, mais plutôt d’un crime qui coûte un lourd tribut », selon les mots du juge de district américain qui lui a accordé la peine de prison maximale demandée par les procureurs fédéraux.

De manière assez remarquable, au même moment, dans une autre partie du même continent, une course de taureaux bizarre a débuté pour Dogecoin, une monnaie numérique basée sur des mèmes surprenant les experts financiers et les commentateurs du monde entier.

Un bref historique cependant sur le schéma de Ponzi de Madoff mérite l’attention. «Un gros mensonge» était la façon dont Madoff lui-même décrivait la branche de gestion d’actifs de l’entreprise un jour avant son arrestation par les procureurs fédéraux. Faisant semblant de négocier des titres, utilisant sa stratégie «unique» de sélection de paris gagnants, Madoff a promis à ses investisseurs un retour régulier sur leurs investissements. Les investisseurs ont reçu un rendement régulier pendant une période de temps étonnamment longue. Cependant, les retours n’ont pas été gagnés. Ils étaient fictifs. Les investisseurs plus âgés ont été payés par les investissements réalisés par les nouveaux investisseurs. Comme il est évident, cet arrangement ne se poursuivrait que jusqu’à ce que les nouveaux investisseurs se développent à un rythme substantiel pour couvrir les dépenses croissantes en recettes. Le génie de Madoff était sa capacité à fabriquer des déclarations contrefaites tout au long de la récession des années 1990, de la crise financière de 1998 et des attentats de septembre 2001. La crise financière de 2008 a cependant été trop brutale pour que Madoff puisse « gérer ». Les investisseurs plus anciens se sont retirés, les nouveaux se sont taris et les banques ont cessé de prêter. Finalement, le stratagème s’est effondré, révélant des pertes s’élevant à 65 milliards de dollars.

Alors qu’est-ce qui relie Madoff et les crypto-monnaies ?

Les cryptomonnaies sont essentiellement des monnaies numériques qui ne sont émises par aucune autorité centrale et dépendent des utilisateurs de la monnaie pour leur validation. La validation est enregistrée sur la Blockchain qui est là pour que tout le monde puisse la voir. La monnaie étant décentralisée, il n’y a pas de géopolitique en cause. Les transactions étant accessibles au public, la mise en œuvre de transactions contrefaites est extrêmement difficile. Étant donné que l’ensemble du système est crypté à l’aide de protocoles cryptographiques, les transactions sont sécurisées. Plus important encore, ils sont facilement convertibles en USD pour le moment. La plupart des crypto-monnaies « sérieuses », comme le Bitcoin, sont en nombre limité et protègent contre l’inflation. Les crypto-monnaies sont le chouchou des observateurs de la fin-tech depuis 2013 et nous sommes actuellement au milieu d’une bulle de crypto-monnaie avec les prix de tous les types de crypto-monnaie tirant à travers le toit.

L’une de ces crypto-monnaies qui a pris naissance en 2013 était Dogecoin avec le visage sans prétention d’un chien japonais Shiba Inu qui était un mème viral la même année. Développé par deux ingénieurs logiciels à titre d’expérience amusante, Dogecoin a atteint une capitalisation boursière de 85 milliards d’USD au cours de la première semaine de mai 2021. C’est à peu près aussi grand que le marché indien du commerce électronique. Et sur quoi se fonde la capitalisation boursière? Rien de plus que quelques aboiements.

À trois égards, la croissance rapide de la crypto-monnaie est comparable à un schéma de Ponzi. Les gens y investissent parce qu’ils s’attendent à de bons rendements. Il n’y a pas de source identifiée de génération de revenus sur l’investissement. Les bons rendements que gagnent les premiers investisseurs sont dus aux nouveaux investisseurs qui s’attendent à une nouvelle croissance. Alors que la crypto-monnaie est présentée comme l’avenir de la banque et de la finance décentralisée (DeFi), rien de tout cela ne s’est encore concrétisé et même si c’était le cas, les détenteurs de crypto-monnaie ne seraient pas en mesure de générer des revenus de ces investissements. Les apologistes de Bitcoin font cependant des réclamations sur la valeur inhérente des crypto-monnaies à travers la quantité de travail nécessaire pour extraire un bitcoin. Bien que contester cette affirmation soit un article entier en soi, regardons comment Dogecoin se comporte par rapport aux autres crypto-monnaies.

Dogecoin est une monnaie dont des quantités importantes sont détenues par un petit nombre de portefeuilles. Les 10-11 principaux portefeuilles détiennent près de 50% de Dogecoin. Cela en fait un marché considérablement risqué et volatil. Même dans le secteur des crypto-monnaies déjà très risqué. Le caprice d’un détenteur un beau jour pourrait ramener la valeur du Dogecoin au sol. De plus, l’émission de Dogecoin n’est pas limitée comme le Bitcoin qui est plafonné à 21 millions de pièces. Vous pouvez théoriquement extraire autant de Dogecoins que vous le souhaitez, ce qui rend la raison fondamentale de la demande de Bitcoin absente dans le cas de Dogecoin. Dogecoin possède également de très petits pools miniers qui le rendent encore plus vulnérable à la fraude. Les pools miniers vastes et bien répartis empêchent les escrocs de tenter de faire des entrées frauduleuses dans la chaîne de blocs vérifiés simultanément à travers le monde. Certains critiques affirment également que Dogecoin est mutable. L’immuabilité est l’un des principes fondateurs des crypto-monnaies qui sécurise la Blockchain contre les changements arbitraires. L’immuabilité offre une stabilité à une pièce puisque les règles sont définies et ne sont pas modifiables. Dogecoin, s’il est immuable, est vulnérable aux fluctuations sauvages si une majorité décide de modifier la nature de la pièce.

Le chien sur Dogecoin était une blague. À moins que les grandes économies ne décident d’adopter massivement les crypto-monnaies dans les politiques fiscales et/ou monétaires traditionnelles, la blague continuera de jouer dans les portefeuilles de millions d’investisseurs à la recherche d’un retour rapide. Alors que les premiers investisseurs se nourrissent des plus récents, il n’est peut-être pas déraisonnable de s’attendre à une révélation d’un « autre gros mensonge » à l’avenir.

