La croissance rapide des abonnés peut pousser l’action FUBO à 33 $ et au-delà

Les abonnés affluent fuboTV (NYSE :FUBO), un service de télévision par abonnement comme de Disney (NYSE :DIS) Hulu, Dish Network (NASDAQ :PLAT) élingue, ou Roku (NASDAQ :ROKU). Ses performances dépassent les attentes et sa valeur augmente en conséquence. J’estime que l’action FUBO vaut maintenant au moins 33,35 $.

Source : Tada Images / Shutterstock.com

Lorsque j’ai écrit sur fuboTV le mois dernier, j’ai prévu qu’il valait 30,68 $ sur la base d’une analyse de ses compositions. Cependant, dans la lettre aux actionnaires de la société du 2 mars, la direction a évoqué “une baisse séquentielle de 2-4% d’un trimestre à l’autre” du chiffre d’affaires du premier trimestre 2021. Ceci est basé sur une prévision de 101 à 103 millions de dollars pour le premier trimestre, contre 105 millions de dollars enregistrés au quatrième trimestre.

Coupe de cordon surprise

Mais étonnamment, le 11 mai, fuboTV a signalé un énorme gain d’abonnés et un gain trimestriel séquentiel de revenus. Le nombre d’abonnés a augmenté de 105 % en glissement annuel pour atteindre 590 430, avec 43 000 ajouts nets au premier trimestre de 2021. De plus, les revenus totaux ont augmenté de 135 % en glissement annuel pour atteindre 119,7 millions de dollars, et les revenus publicitaires ont augmenté de 206 % en glissement annuel pour atteindre 12,6 millions de dollars.

Mais voici la chose intéressante : le chiffre d’affaires est passé de 105 millions de dollars au quatrième trimestre à 119,7 millions de dollars, soit +14%. Cela constitue une surprise apparente pour l’entreprise, car elle prévoyait non seulement une baisse séquentielle, mais également une baisse saisonnière d’un trimestre à l’autre.

La direction a conclu que les gens «coupent le cordon» de la télévision traditionnelle à un rythme croissant. Voici ce que le co-fondateur et PDG David Gander et le président exécutif Edgar Bronfman Jr. ont déclaré dans leur lettre aux actionnaires du premier trimestre :

« … ils choisissent fuboTV, attirés par une valeur supérieure, nos offres de contenu tout au long de l’année et une expérience de produit innovante et centrée sur le client par rapport à la télévision payante traditionnelle (câble/satellite/telco). Nous voyons cette tendance continuer à s’accélérer à mesure que de plus en plus de consommateurs découvrent qu’ils peuvent couper le cordon sans perdre l’accès aux équipes sportives, aux chaînes en direct et au contenu qu’ils aiment.

La société a publié des conseils qui reflètent la façon dont les consommateurs passent rapidement aux services de télévision en streaming comme fuboTV. Il s’attend désormais à un chiffre d’affaires de 120 à 122 millions de dollars au deuxième trimestre, en légère hausse par rapport à 119 millions de dollars au premier trimestre, et à un chiffre d’affaires annuel de 520 à 530 millions de dollars. C’est 12,8 % de plus que les 470 millions de dollars prévus au dernier trimestre par la société.

Ce que fuboTV vaut maintenant

Les analystes couverts par Seeking Alpha prévoient désormais 531,7 millions de dollars en 2021 et 852,17 millions de dollars pour 2022. En utilisant le même multiple que j’ai utilisé dans mon article précédent, à 5,5 fois les revenus, l’action FUBO atteindra une valeur marchande de 4,686 milliards de dollars avant la fin de 2022. .

La comparaison de cette valeur avec la valeur marchande de fuboTV du 4 juin de 3,79 milliards de dollars implique que son prix cible sera de 23,64 % plus élevé. Cela place le prix cible de l’action FUBO à 33,35 $ au 4 juin (c’est-à-dire 1,2364 x 26,97 $.)

À mesure que la base d’abonnés de l’entreprise augmente, attendez-vous à voir la valeur de l’entreprise grimper encore plus haut. En fait, TipRanks.com rapporte que 7 analystes ont un objectif de prix moyen plus élevé de 38,86 $, soit environ 25 % au-dessus du prix d’aujourd’hui. Marketbeat.com indique que la moyenne de huit analystes est de 40 $, soit environ 29% de plus.

Que faire avec FUBO Stock

Dans mon dernier article, j’ai utilisé une analyse de probabilité pour estimer que le rendement attendu de l’action FUBO serait 25 % plus élevé. À l’époque, l’action était à 20,66 $, donc ma prédiction était que l’action FUBO atteindrait 25,83 $. Au 4 juin, l’action était supérieure à 26,97 $.

Je pense que je n’ai plus besoin de faire une analyse de probabilité. De toute évidence, l’action FUBO est sur une tendance haussière.

Cependant, je tiens à souligner un problème potentiel. Pour l’instant, l’entreprise n’est pas rentable. Au dernier trimestre, il a perdu 65 millions de dollars sur une base opérationnelle et 46,5 millions de dollars en EBITDA ajusté. Les flux de trésorerie disponibles ont également été négatifs de 54,5 millions de dollars pour le trimestre.

Jusqu’à présent, l’entreprise n’aura aucun problème à supporter ces pertes. Elle dispose de 459,5 millions de dollars de liquidités en banque au 31 mars. Cependant, au cours des deux prochaines années, la croissance plus élevée des revenus devrait éventuellement conduire à un flux de trésorerie disponible positif ou à un EBITDA ajusté positif. Sinon, la société devra lever des capitaux supplémentaires, ce qui pourrait avoir un effet dilutif sur les actions.

Néanmoins, attendez-vous à voir l’action FUBO augmenter au cours de la prochaine année pour atteindre au moins 33,35 $, car sa base d’abonnés accélère sa croissance.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.