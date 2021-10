La croissance rapide et l’adoption croissante des actifs cryptographiques posent des problèmes de stabilité financière : FMI

Tobias Adrian, conseiller financier et directeur du Département des marchés monétaires et de capitaux du FMI, a déclaré que Bitcoin pourrait entraîner une instabilité car il est extrêmement volatil.

La croissance rapide de l’écosystème crypto présente de nouvelles opportunités, a déclaré le FMI, mais a également averti que les actifs en monnaie numérique posent des problèmes de stabilité financière. Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles dans lesquelles des techniques de cryptage sont utilisées pour réguler la génération de leurs unités et vérifier le transfert de fonds, fonctionnant indépendamment d’une banque centrale.

« La croissance rapide de l’écosystème crypto présente de nouvelles opportunités. L’innovation technologique inaugure une nouvelle ère qui rend les paiements et autres services financiers moins chers, plus rapides, plus accessibles et leur permet de traverser rapidement les frontières », a déclaré dans un chapitre de son dernier rapport Global Financial Stability Report.

Les technologies d’actifs cryptographiques ont le potentiel en tant qu’outil pour des paiements transfrontaliers plus rapides et moins chers. Les dépôts bancaires peuvent être transformés en pièces stables qui permettent un accès instantané à une vaste gamme de produits financiers à partir de plateformes numériques et permettent une conversion instantanée des devises, a déclaré le FMI dans son chapitre intitulé L’écosystème crypto et les défis de la stabilité financière.

La finance décentralisée pourrait devenir une plate-forme pour des services financiers plus innovants, inclusifs et transparents, a-t-il ajouté.

“Malgré les gains potentiels, la croissance rapide et l’adoption croissante des actifs cryptographiques posent également des problèmes de stabilité financière”, a déclaré le FMI.

Dans une récente interview accordée au PTI, Tobias Adrian, conseiller financier et directeur du Département des marchés monétaires et de capitaux du FMI, a déclaré que Bitcoin pourrait entraîner une instabilité car il est extrêmement volatil. Il s’échangeait au-dessus de 65 000 à peu près plus tôt cette année, puis il est descendu en dessous de 30 000.

«Ça peut remonter, ça peut redescendre. Donc, si vous êtes un commerçant et que vous citez en Bitcoin, vous êtes exposé à cette énorme volatilité. Il est beaucoup plus volatil que les actions ou les matières premières ou même les taux de change. C’est un actif très, très volatil, et cela introduit de l’instabilité », a-t-il déclaré.

« C’est très bien comme un actif d’investissement, n’est-ce pas. Mais en tant qu’agrégat monétaire, il n’a tout simplement pas les bonnes propriétés », a déclaré Adrian.

«Et permettez-moi d’ajouter deux autres problèmes avec cela. La première est que les coûts de transaction peuvent être assez chers et comparés à la monnaie numérique, comme c’est le cas en Inde par exemple, où vous avez un système de paiement à règlement brut en temps réel, c’est en fait lent car c’est un grand livre distribué, et de savoir que le transaction a été effectuée, elle doit être vérifiée sur tous ces différents ordinateurs. Donc, ce n’est pas si instantané, et cela peut être coûteux à traiter et c’est extrêmement volatil. Il n’a pas les propriétés que vous voulez que l’argent ait », a-t-il déclaré.

Dans son rapport, le FMI a déclaré que les défis posés par l’écosystème crypto incluent les risques d’intégrité opérationnelle et financière des fournisseurs d’actifs crypto, les risques de protection des investisseurs pour les actifs crypto et DeFi, et des réserves et une divulgation inadéquates pour certaines pièces stables.

« Sur les marchés émergents, l’avènement des actifs cryptographiques présente des avantages mais peut accélérer la cryptoisation et contourner les restrictions d’échange et de contrôle des capitaux. L’augmentation des échanges de crypto-actifs dans ces économies pourrait entraîner une déstabilisation des flux de capitaux », a-t-il déclaré.

« Les décideurs devraient mettre en œuvre des normes mondiales pour les actifs cryptographiques et améliorer leur capacité à surveiller l’écosystème cryptographique en comblant les lacunes en matière de données. À mesure que le rôle des pièces stables augmente, les réglementations doivent correspondre aux risques qu’elles présentent et aux fonctions économiques qu’elles remplissent. Les marchés émergents confrontés aux risques de cryptoisation devraient renforcer les politiques macroéconomiques et considérer les avantages de l’émission de monnaies numériques de banque centrale », indique le rapport.

Dans un article de blog commun, trois responsables du FMI, Dimitris Drakopoulos, Fabio Natalucci et Evan Papageorgiou, ont écrit qu’à mesure que les actifs cryptographiques s’installent, les régulateurs doivent intensifier leurs efforts.

« Les crypto-actifs offrent un nouveau monde d’opportunités : des paiements rapides et faciles. Services financiers innovants. Accès inclusif à des régions du monde auparavant « non bancarisées ». Tout est rendu possible par l’écosystème crypto », ont-ils écrit. “Mais avec les opportunités viennent les défis et les risques”, a-t-il ajouté.