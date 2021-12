La croissance se redresse après la deuxième vague

Le résultat du PIB du T3 est légèrement supérieur à la projection de la RBI de 7,9% en glissement annuel et confirme la reprise économique de la deuxième vague.

Par Sonal Varma & Aurodeep Nandi

La croissance du PIB s’est modérée à 8,4 % en GA au T3 2021 contre 20,1 % au T2, une nuance au-dessus des attentes (Consensus : 8,3 %, Nomura : 8,1 %). La modération reflète des effets de base défavorables. Sur une base séquentielle, la croissance du PIB a augmenté de 6,6 % en glissement trimestriel (sa) après s’être contractée de 8 % au deuxième trimestre, reflétant un rebond rapide par rapport aux creux de la deuxième vague. En termes de niveau, le PIB se situait à 2 pp au-dessus du niveau d’avant la pandémie (T4 2019 = 100) au T3. La normalisation la plus rapide est observée dans les exportations et les investissements du côté de la demande, et dans l’agriculture et l’industrie du côté de l’offre, qui sont tous supérieurs à leurs niveaux d’avant la pandémie. Cependant, la consommation privée est inférieure de 3 % à son niveau d’avant la pandémie, tandis que le segment du commerce, des transports, de l’hôtellerie et des communications (TTHC) le plus durement touché est toujours inférieur de 9 % à son niveau d’avant la pandémie, reflétant la reprise inégale.

Du côté de la demande, l’amélioration séquentielle a été largement généralisée, à travers la consommation privée, l’investissement et les exportations, bien qu’avec des importations en hausse également, la contribution des exportations nettes à la croissance du PIB est tombée à -4,4 pp au T3 contre -3,6 pp au T2. La croissance de la consommation privée a fortement rebondi (+6,7% en glissement trimestriel, sa), reflétant la réouverture et une mobilité plus rapide. La croissance de la consommation publique s’est élevée à 8,7% en GA au T3 contre – 4,8% au T2, contribuant pour 0,9 pp à la croissance du PIB. Dans le même temps, la focalisation continue sur les investissements publics a probablement également contribué à la hausse séquentielle de la croissance des investissements fixes.

Du côté de l’offre, la croissance de la VAB a dépassé les attentes à 8,5% en glissement annuel. L’augmentation plus rapide de la VAB par rapport au PIB reflète probablement l’impact plus important des subventions sur ce dernier, car les impôts indirects ont été exceptionnels. Les services ont affiché une croissance remarquable de près de 10 % en glissement annuel (9,2 % en glissement annuel, sa au T3 contre -12,8% au deuxième trimestre), les secteurs non organisés à forte intensité de main-d’œuvre, tels que la construction et le THTC, en croissance de 7,5% en glissement annuel et de 8,2 %, respectivement, avec un fort rebond séquentiel dans les transports à mesure que la mobilité augmentait. Le secteur de la finance, de l’immobilier, de l’immobilier et des services professionnels s’est contracté (-0,3 % en glissement annuel), tandis que l’administration publique a affiché une forte croissance, reflétant l’augmentation des dépenses publiques. En comparaison, la croissance de la VAB industrielle a été saine à 6,7% en glissement annuel au troisième trimestre, tout comme la croissance de la VAB agricole à 4,5%.

Pour le quatrième trimestre, les perspectives sont plus mitigées. La mobilité s’est rétablie en raison de la baisse du nombre de dossiers, l’indice de reprise des affaires Nomura India (NIBRI) étant supérieur d’environ 9,5 points de pourcentage au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre, les ventes festives ont été solides et les dépenses gouvernementales refoulées devraient contribuer à la dynamique de croissance. D’un autre côté, il existe des risques de ralentissement de la demande dans les segments de consommation de masse tels que les voitures d’entrée de gamme et les deux-roues, et des goulets d’étranglement du côté de l’offre, en raison des pénuries de copeaux et de charbon, qui ont contraint la production en octobre, semblent s’atténuer. , mais seulement à la marge.

Par conséquent, les données jusqu’en octobre pour l’indice de normalisation Nomura India (NINI) montrent des signes précoces de stagnation de la consommation au quatrième trimestre, avec une amélioration progressive des services, de l’investissement et des secteurs extérieurs. Pendant ce temps, le Nomura India Composite Leading Index (NICLI) – qui a un quart d’avance sur la croissance du PIB non agricole – est également tombé à 100,2 (estimation provisoire) au quatrième trimestre contre 101,0 au troisième trimestre, suggérant une possible baisse à court terme. dynamique de croissance.

Dans l’ensemble, nous prévoyons une baisse de la dynamique de croissance du PIB de 4,1% en glissement trimestriel (SA) au T4 2021 contre 6,6% au T3, avec un ralentissement de la croissance du PIB en glissement annuel à 6,3%. La réouverture, les exportations et les dépenses publiques devraient soutenir la croissance au début de l’année prochaine, mais une inflation élevée constitue un risque pour la demande de consommation privée, dans un contexte de croissance modérée des revenus des ménages à faible revenu. Nous prévoyons une croissance globale du PIB de 2021 de 8,2 % en glissement annuel (révisée de 7,7 %, en raison de la hausse du troisième trimestre), et maintenons notre projection pour l’exercice 22 à 9,2 %. Sur Omicron, l’Inde n’a pas encore détecté la variante et des restrictions plus strictes sur les voyages internationaux ne devraient pas avoir beaucoup d’impact (le tourisme ne représente qu’environ 1,1% du PIB), mais cela constitue potentiellement un risque pour la normalisation en cours du secteur des services, si le facteur de peur conduit à mobilité réduite ou si les restrictions intérieures sont considérablement renforcées.

Le résultat du PIB du T3 est légèrement supérieur à la projection de la RBI de 7,9% en glissement annuel et confirme la reprise économique de la deuxième vague. Alors que l’inflation globale s’est jusqu’à présent modérée au quatrième trimestre (en raison de l’effet de base) et que la récente baisse des taxes sur le carburant offre un certain réconfort, les pressions inflationnistes continuent de s’intensifier alors que les entreprises cherchent à récupérer leurs marges.

À notre avis, il pourrait y avoir un plus grand consensus au sein du MPC sur le fait qu’une politique monétaire ultra accommodante n’est plus nécessaire. La variante Omicron ajoute une couche supplémentaire d’incertitude pour les décideurs politiques. Cependant, le scénario de référence indique toujours une inflation plus élevée, l’inflation globale et l’inflation sous-jacente devraient converger autour de 6 %. La croissance est certes confrontée à des risques de cicatrices à moyen terme, mais elle se redresse cycliquement, et l’expérience suggère que les restrictions entraînent davantage de risques à la hausse pour l’inflation que de risques à la baisse pour la croissance. En tant que tel, nous considérons que la normalisation progressive des politiques est normale. Par conséquent, nous maintenons notre vision de base d’une hausse des taux de prise en pension de 40 pb lors de la réunion de décembre, même si nous reconnaissons qu’il existe un risque qu’elle puisse être réalisée en deux étapes (décembre et février). Nous maintenons également notre vision d’un cumul de 75 pb de hausses des taux repo et reverse repo en 2022, à partir de février.

Les auteurs sont respectivement, économiste en chef, India and Asia e-Japan, et économiste indien, Nomura

(Extraits édités du rapport Asia Insight de Nomura Global Markets Research daté du 1er décembre)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.