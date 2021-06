La croissance tiède de l’emploi en mai pourrait entraîner une inflation des salaires ⋆ 10z virale

Le Bureau of Labor Statistics a rapporté que 559 000 emplois ont été créés en mai. Considérant qu’il y a environ 8 millions d’offres d’emploi et que 7,5 millions de travailleurs sont au chômage à la suite des fermetures de COVID-19, le nombre aurait dû être beaucoup plus élevé. Pour ramener plus de travailleurs, les entreprises offrent des salaires plus élevés. C’est bon pour les travailleurs, mais qu’en est-il du problème de l’inflation ?

Compte tenu du succès des vaccins, l’économie rouvre rapidement. Déjà 14,5 millions des 22 millions qui ont perdu leur emploi à la suite des fermetures ont repris le travail. En fait, bon nombre des 7,5 millions de chômeurs restants auraient dû rentrer. Ils ne l’ont pas fait pour un certain nombre de raisons.

Avec l’allocation de chômage fédérale supplémentaire, de nombreux travailleurs reçoivent autant ou presque autant de ne pas travailler. Donc ils ne reviennent pas. Environ la moitié des États refusent la prestation fédérale supplémentaire.

Certains ne reviendront pas à cause du virus, mais les vaccins contrôlent à peu près cela. Certains ne reviendront pas parce qu’ils ont des enfants à la maison, mais avec la réouverture des écoles, cela ne devrait pas être un problème.

Cela signifie que le rapport sur l’emploi de mai devrait être le dernier mois où le nombre est bien inférieur aux attentes. En juin et juillet, nous devrions ajouter 1 million d’emplois chaque mois. La raison en est que l’économie croît plus rapidement que nous ne l’avons vu depuis des décennies.

Au troisième trimestre de l’année dernière, l’économie a progressé à un taux annuel de 33 %. Même si le virus a éclaté au quatrième trimestre, le PIB a continué de croître à un taux annuel de 4%. Au premier trimestre de cette année, le taux de croissance était de 6,4 %. Il est probable que ce trimestre verra une croissance d’au moins 8 %, avec une croissance supérieure à 8 % pour le reste de l’année.

Pour atteindre ce taux, les travailleurs devront réintégrer le marché du travail. Cela inclut non seulement les chômeurs liés au COVID, mais également de nombreux travailleurs découragés qui ont quitté le marché du travail au cours des 10 dernières années. Pour les attirer de nouveau sur le marché du travail, les salaires augmenteront probablement, peut-être de manière significative.

Dans les loisirs et l’hôtellerie, 292 000 emplois ont été créés le mois dernier. En raison du grand nombre d’emplois immédiatement disponibles, ce nombre aurait dû être plus proche de 600 000. Ce sont les travailleurs qui hésitent à revenir.

Bon nombre de ces emplois sont à faible revenu où le salaire de départ peut être de seulement 12 $ l’heure. Cependant, pour que ces travailleurs retournent sur le marché du travail, les entreprises offrent 15 $ ou 16 $ de l’heure. Cela est également vrai dans le commerce de détail où le nombre total de travailleurs est inférieur de plus de 400 000 au nombre de février 2020.

S’il s’agit d’une bonne nouvelle pour les travailleurs de ces domaines, ce n’est pas une si bonne nouvelle pour l’économie dans son ensemble. Des salaires plus élevés réduiront les marges bénéficiaires, ce qui signifie que les entreprises devront augmenter les prix des produits qu’elles vendent. Cela est d’autant plus vrai que l’augmentation des salaires de départ se répercute sur la population active et finit par augmenter tous les salaires.

À l’heure actuelle, l’économie en croissance rapide a un problème d’inflation. Depuis janvier, l’inflation tourne à un taux annuel d’environ 6 %. L’indice des prix à la consommation de mai sera publié à la mi-juin. Il devrait montrer que l’inflation continue d’être un problème.

Tant que le gouvernement fédéral maintiendra ses positions politiques irresponsables, l’inflation s’aggravera. Par exemple, les prix de l’énergie continueront d’augmenter à mesure que l’administration Biden prend des mesures qui limitent l’offre à un moment où la demande monte en flèche. Cela aggravera l’inflation.

Tant que la Réserve fédérale continuera d’augmenter la masse monétaire en achetant pour 120 milliards de dollars par mois d’obligations d’État, l’inflation s’aggravera.

Tant que la Réserve fédérale maintient les taux d’intérêt proches de zéro, la demande excédentaire qui en résulte aggravera l’inflation.

Tant que la politique budgétaire du gouvernement fédéral est de maintenir les dépenses déficitaires, comme il l’a fait avec un déficit de 3 000 milliards de dollars l’année dernière et un déficit de 3 500 milliards de dollars cette année, cette demande excessive dans une économie en croissance rapide aggravera l’inflation.

Alors que nous aimerions tous voir l’économie rouvrir complètement et que tous les adultes américains consentants soient employés à un salaire équitable, les actions qui conduiront à une inflation élevée auront toujours des résultats très négatifs.