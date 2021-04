La croissance verte prometteuse de l’Inde – The Financial Express

Le programme d’efficacité énergétique devra aller au-delà des industries et entrer dans notre cuisine, nos bâtiments, nos installations sanitaires, nos communications et nos transports

Par Ejaz Ghani

Notre défi climatique est en grande partie un défi énergétique. Cela a fait craindre que l’objectif de l’accord de Paris sur le climat de limiter le réchauffement climatique ne puisse être atteint qu’en arrêtant l’expansion économique. Mais pourquoi condamner des milliards de personnes à vivre dans la pauvreté, alors qu’il y a amplement de place pour promouvoir une croissance verte.

Par habitant, mesurées en émissions de carbone par personne, les émissions de l’Inde sont très faibles et se classent au 140e rang mondial, par rapport aux États-Unis qui sont au 14e rang. Cependant, cela changera au cours des deux prochaines décennies, car l’Inde deviendra le pays le plus peuplé d’ici 2027; et le plus grand consommateur d’énergie au monde d’ici 2050. La future croissance économique de l’Inde sera-t-elle associée à une croissance accrue des émissions de dioxyde de carbone? Pas nécessairement, si la croissance verte peut être augmentée.

Notre compréhension de la meilleure façon de promouvoir le programme de croissance verte en Inde évolue encore. Les scientifiques et les ingénieurs sont favorables à une transition rapide et rapide vers une énergie nouvelle et propre à partir de combustibles fossiles. Malheureusement, l’Inde ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour passer de l’ancienne à la nouvelle technologie et répondre aux besoins énergétiques d’un milliard de personnes. La simple production d’électricité verte éolienne et solaire ne permettra pas d’atteindre des émissions nettes de dioxyde de carbone nulles d’ici le milieu du siècle.

Les émissions de carbone devront être réduites grâce à des améliorations de l’efficacité énergétique dans un large éventail de secteurs – transports, fabrication, acier, produits chimiques, ciment, transport maritime, aviation, gestion des déchets d’emballage alimentaire – où les émissions sont les plus difficiles à réduire et les solutions technologiques sont en retard. Une taxe mondiale sur le carbone n’est pas non plus une solution juste, car elle peut étouffer les besoins fondamentaux des populations des pays en développement, et d’énormes externalités sont associées au programme sur le changement climatique, qu’il sera difficile de répondre sans la pleine coopération des pays en développement. L’amélioration de l’efficacité avec laquelle nous utilisons l’énergie pour produire des extrants et créer des emplois jouera le rôle le plus important dans la réduction des émissions de carbone. On estime que 70% du programme sur le changement climatique peut être atteint en améliorant simplement l’efficacité énergétique. L’amélioration de l’efficacité énergétique est une condition préalable pour préparer les pays à passer à un système énergétique plus coûteux nécessaire pour faire face au captage et au stockage du carbone, et à d’autres solutions technologiques.

L’Inde a-t-elle augmenté sa croissance verte?

L’Inde a augmenté sa croissance verte. L’efficacité énergétique s’est améliorée dans les secteurs à croissance rapide. La plupart des industries à forte intensité énergétique (comme le fer et l’acier, les engrais, le raffinage du pétrole, le ciment et les pâtes et papiers), qui représentent l’essentiel de l’énergie, ont enregistré une plus grande amélioration de l’efficacité énergétique depuis la fin des années 1980. Néanmoins, de nombreuses industries restent inefficaces au regard des normes nationales et internationales. Il existe un potentiel considérable d’économies d’énergie dans de nombreuses industries – il est de 46 à 88% dans le textile, de 43 à 94% dans la pâte et le papier et de 51 à 92% dans l’industrie du fer et de l’acier (voir Ejaz Ghani, AG Grover et WR Kerr, « Spatial Dynamics of Electricity Usage in India », Document de travail de recherche sur les politiques de la Banque mondiale n ° 7055; https://bit.ly/3cUWofC).

L’Inde a connu une augmentation des disparités spatiales en matière de croissance verte à l’intérieur du pays. L’efficacité énergétique s’est améliorée dans les villes, mais s’est détériorée dans les zones rurales. Les disparités spatiales en matière d’efficacité énergétique restent également importantes entre les États de tête et les États en retard. La consommation d’électricité par unité de production est deux fois plus élevée dans les États en retard que dans les principaux États. Les entreprises industrielles s’éloignent désormais des villes et ouvrent des usines dans les zones rurales, où l’infrastructure énergétique reste faible. Les petites entreprises traversent la période la plus difficile, car la taille modeste de leurs installations ne justifie pas des investissements massifs dans la capacité de production d’électricité autonome, et leurs niveaux d’exploitation plus élevés les rendent plus vulnérables à l’incertitude que les grandes entreprises.

Dans quelle mesure les marchés énergétiques de l’Inde sont-ils efficaces par rapport aux autres marchés de facteurs comme la terre, la main-d’œuvre et le capital? Notre examen de millions d’entreprises a montré que les marchés de l’énergie sont beaucoup moins déformés que les marchés des capitaux, de la terre et du travail. Les coûts des terrains et de la construction par unité de production augmentent pour tous les secteurs de l’industrie manufacturière indienne. Cette tendance contraste fortement avec les baisses généralisées de la consommation d’énergie par unité de production. L’utilisation des terres et des bâtiments par unité de production pour le secteur organisé est de 2 à 3 fois supérieure à la consommation d’électricité par niveau de production, et pour le secteur informel, l’utilisation des terres et des bâtiments a tendance à être 5 à 10 fois plus élevée que la consommation d’électricité.

Agenda politique

La croissance verte est un gagnant-gagnant pour tout le monde. L’Inde devra améliorer l’efficacité énergétique et l’intensité énergétique par unité de PIB de près de 60% d’ici 2050, un taux d’amélioration presque deux fois par rapport aux niveaux historiques. Il devra se concentrer beaucoup plus sur les régions rurales et en retard qui sont les futurs moteurs de la croissance verte. Le programme d’efficacité énergétique devra également aller au-delà des industries et entrer dans notre cuisine, nos bâtiments, nos installations sanitaires, nos communications et nos transports.

Un objectif de zéro net pour l’Inde sera beaucoup plus difficile à atteindre que pour les pays développés, étant donné les énormes investissements de l’Inde dans les infrastructures pour parvenir à une croissance verte et des émissions de carbone nettes à zéro. Une plate-forme Green Bretton Woods pourrait être créée pour permettre aux pays en développement de négocier de nouvelles règles pour le financement durable des infrastructures et des horizons plus longs pour les investissements. Il existe de nombreux instruments disponibles pour promouvoir la croissance verte: hypothèque verte, obligations vertes, incitations fiscales vertes, lignes de crédit vertes avec les banques, partenariats public-privé verts. Étant donné que l’inefficacité énergétique et la pollution sont le résultat d’une multitude d’activités et de sources d’émissions interagissantes mondiales et locales – commerciales, industrielles, transports, communications, assainissement, agriculture – nous devrons intensifier la surveillance des sources d’inefficacité énergétique et de pollution.

L’Inde a un plus grand potentiel de croissance verte que la Chine et les États-Unis, compte tenu de sa jeune population et des aspirations de la jeunesse. Un accès accru aux ressources financières et technologiques pour répondre à ses besoins en infrastructures durables contribuera grandement à répondre aux aspirations de croissance verte.

L’auteur est chercheur principal au Pune International Centre, a travaillé pour la Banque mondiale et a enseigné l’économie à l’Université de Delhi et à l’Université d’Oxford.

