La croûte terrestre bouge à cause de la perte de glace

30/08/2021 à 08h00 CEST

À mesure que les calottes glaciaires et les glaciers fondent et que l’eau est redistribuée dans les océans du monde, la croûte terrestre se déforme, générant un schéma complexe de mouvements tridimensionnels à la surface de la Terre.

Cette perte de glace, l’une des conséquences du réchauffement climatique, provoque une légère déformation de la croûte terrestre, même à plus de 1 000 kilomètres de l’endroit où se produit la perte de glace, selon de nouvelles recherches.

La fonte des glaces enlève la masse des continents terrestres. Libérée du poids qui la recouvre, la surface de la terre, autrefois recouverte de glace, s’élève.

Cette réponse verticale a été bien étudiée, mais le déplacement horizontal de la croûte dû à la perte de masses gelées est moins bien connu.

Changements de masse

Sophie Coulson de l'Université Harvard à Cambridge, Massachusetts, et ses collègues ont collecté des données satellitaires sur la perte de glace du Groenland, de l'Antarctique, des glaciers de montagne et des calottes glaciaires, et les ont combinées avec un modèle de la réaction de la croûte terrestre aux changements de masse.

Ils ont constaté qu’entre 2003 et 2018, la fonte des glaces du Groenland et des glaciers de l’Arctique a provoqué un mouvement horizontal du sol terrestre dans une grande partie de l’hémisphère nord.

Le déplacement peut atteindre 0,3 millimètre par an dans une grande partie du Canada et des États-Unis. En Europe, la fourchette est de 0,05 à 0,2 mm par an.

Es Fenoescandinavia, (péninsule scandinave, péninsule de Kola, Carélie et Finlande), la perte de masse de glace des glaciers arctiques a produit des mouvements horizontaux généralisés d’une magnitude allant jusqu’à 0,15 mm par an (moyenne 2003-2013) dans les hautes latitudes.

Déplacement horizontal

Dans certaines régions, même loin de la fonte des glaces, le mouvement horizontal a été encore plus important que le mouvement vertical, notent les chercheurs dans un article publié dans la revue Geophysical Research Letters.

Les mouvements verticaux de la croûte terrestre, également appelés épirogéniques, sont très lents et reflètent la montée et la descente des grandes masses continentales.

Un exemple de ces mouvements verticaux est celui des grandes masses glaciaires. La glace continentale exerce une forte pression sur les rochers, provoquant leur descente. Lorsque la glace disparaît, le continent a tendance à s’élever progressivement.

Les mouvements horizontaux, aussi appelés orogéniques ou tectogéniques, sont très rapides (en termes géologiques) et provoquent de grands reliefs courbés ou fracturés. Ils peuvent également provoquer des tremblements de terre, qui durent quelques secondes.

Ses effets sur la formation des montagnes actuelles, comme les Alpes et d’autres plus anciennes, sont bien connus, mais l’impact horizontal de la glace terrestre sur la croûte a été jusqu’à présent peu étudié.

Beaucoup moins de glace

Le taux de la perte de glace, par rapport aux données des années 1990, selon l'Union européenne des géosciences (EGU), et a provoqué une redistribution de la masse entre les continents et les océans.

En conséquence, il y a eu une déformation importante et variable de la croûte terrestre que les nouvelles recherches ont pu estimer grâce à des mesures géodésiques du soulèvement de la croûte, à la fois au voisinage de la perte de masse de glace, et dans des régions plus éloignées Régions.

Les auteurs soulignent qu’auparavant, une variabilité géographique importante a été détectée, à l’échelle mondiale, dans le changement du niveau de la mer à la suite de la perte de masse de glace dans le système terrestre.

Cependant, aucune étude à ce jour n’a estimé les mouvements horizontaux de la croûte qui accompagnent la perte de masse de glace, ce qui est la grande contribution de la nouvelle recherche.

Analyse géophysique

La nouvelle étude montre les premières observations globales du mouvement crustal tridimensionnel induit par les changements récents de la masse de glace dans les calottes glaciaires polaires et les glaciers et calottes glaciaires de montagne.

Ces calculs incluent les changements associés du niveau de la mer lors de la spécification de la charge de masse surfacique totale, notent les chercheurs.

Cette recherche illustre la gamme de signaux induits par la perte de masse de glace au début du 21e siècle qui avait été auparavant négligée et qui ont donc le potentiel d’améliorer une variété d’analyses géophysiques, concluent les auteurs dans leur article.

Référence

L'empreinte mondiale de la perte de masse de glace moderne sur le mouvement de la croûte 3-D. Sophie Coulson et al. Lettres de recherche géophysique, Volume48, Issue16. 16 août 2021. DOI : https : //doi.org/10.1029/2021GL095477

Photo du haut : calotte glaciaire du Groenland. Hannes Grobe. CC BY-SA 2.5