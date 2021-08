La croûte terrestre contient plus d’eau que les glaciers, le Groenland et l’Antarctique réunis

22/08/2021 à 10:00 CEST

Les profondeurs de la croûte terrestre contiennent un énorme volume d’eau salée ancienne qui n’a pas été détectée jusqu’à présent et qui représente un tiers de la totalité des eaux souterraines de la planète, selon des recherches menées à l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon, au Canada.

Dirigée par le professeur d’université susmentionné Grant Ferguson, cette recherche a calculé la quantité d’eau souterraine qui devrait exister sur l’ensemble de la planète, rapporte Nature.

Il a analysé une base de données mondiale des types de roches qui composent les 10 kilomètres supérieurs de la croûte continentale de la planète : près de 88 % de cette croûte est une roche cristalline dure et 12 % est une roche sédimentaire, qui a de grands espaces entre ses grains.

Les scientifiques ont ensuite calculé la quantité d’eau pouvant exister entre les grains des deux types de roches et ont estimé que les 10 premiers kilomètres de la croûte terrestre contiennent près de 44 millions de kilomètres cubes d’eau.

Ce volume est supérieur à la quantité actuellement gelée dans les glaciers et les calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique réunis (au total un peu plus de 30 millions de kilomètres cubes), soulignent les scientifiques. Les océans restent le plus grand réservoir d’eau de la planète, avec 1,3 milliard de km3.

Hors de portée des puitsLa majeure partie de ce vaste réservoir se situe entre 1 et 10 kilomètres de profondeur, hors de portée des puits qui pourraient le forer.

Les eaux souterraines utilisées par de nombreux agriculteurs pour l’irrigation et des milliards de personnes pour boire se trouvent à des profondeurs plus accessibles.

La Terre est la seule planète du système solaire dans laquelle de l’eau liquide est présente en permanence, couvrant environ les trois quarts de la surface terrestre, avec une profondeur moyenne de 3,5 km, ce qui représente 97% du total des eaux de la planète.

Ce que la nouvelle recherche a découvert, c’est qu’en dessous de ce volume d’eau liquide, il y a un réservoir beaucoup plus grand qui est caché entre les grains des roches qui composent la croûte continentale de la planète.

La plupart des planètes ont des croûtes assez uniformes. Cependant, la Terre a deux types différents : la croûte continentale et la croûte océanique.

Écorce hétérogèneCes deux types ont des compositions chimiques et des propriétés physiques différentes, et ils ont été formés par des processus géologiques différents.

La croûte continentale, qui abrite ce réservoir d’eau inattendu, est constituée de roches d’origines diverses et hétérogène horizontalement.

Globalement, la croûte continentale est moins dense que la croûte océanique et le manteau. Elle est également plus épaisse que la croûte océanique.

Les minéraux les plus abondants dans cette zone sont le quartz, les feldspaths et les micas, et les éléments chimiques les plus abondants sont l’oxygène (46,6%), le silicium (27,7%) et l’aluminium (8,1%), le fer (5,0%), le calcium (3,6%). ), sodium (2,8 %), potassium (2,6 %) et magnésium (2,1 %) 3

Eaux souterraines profondesLes estimations faites dans cette recherche ont révélé que les eaux souterraines qui se situent entre 2 et 10 km de profondeur, que les chercheurs appellent eaux souterraines profondes, ont un volume comparable à celui des eaux souterraines trouvées dans les 2 km supérieurs de la croûte terrestre.

Elle représente donc la plus grande réserve continentale d’eau, devant les calottes glaciaires. Ce grand volume de fluide, que l’on pense être largement déconnecté du reste du cycle hydrologique, n’a jusqu’à présent pas été pris en compte.

Référence

