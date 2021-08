La croyance en l’Amérique en tant que “nation indispensable” est une connerie – et a toujours été 10z virale

— de TomDispatch

“L’interrègne de trente ans de l’hégémonie mondiale des États-Unis”, écrit David Bromwich dans le journal Raritan, “a été exposé comme une fraude, un leurre, une triche, [and] une vente. Aujourd’hui, poursuit-il, “les armées de trichés ont du mal à trouver le mot pour quelque chose qui s’est passé et qui s’est mal passé”.

En fait, les armées des trichés savent exactement ce qui s’est passé, même si elles n’ont pas encore trouvé précisément le bon terme pour décrire la catastrophe qui s’est abattue sur cette nation.

Voici ce qui s’est passé : peu de temps après la fin de la guerre froide, pratiquement tout l’establishment américain de la politique étrangère a succombé à une fièvre idéologique monumentalement autodestructrice.

Appelez-le INS, raccourci pour Indispensable Nation Syndrome. Comme le Covid-19, l’INS fait un douloureux bilan de victimes. Contrairement au Covid, nous attendons le vaccin qui pourra empêcher sa propagation. Nous savons que des conditions médicales préexistantes peuvent augmenter la sensibilité d’une personne au coronavirus. La condition préexistante qui augmente la vulnérabilité de quelqu’un à l’INS est le culte du pouvoir.

En 1998, la secrétaire d’État Madeleine Albright a non seulement identifié l’INS, mais a également capturé son essence. Apparaissant à la télévision nationale, elle a déclaré : « Si nous devons utiliser la force, c’est parce que nous sommes l’Amérique. Nous sommes la nation indispensable. Nous nous tenons debout. Nous voyons plus loin dans le futur.

Maintenant, permettez-moi d’être franc : ce n’est tout simplement pas vrai. C’est de la foutaise, de la foutaise, de la foutaise et de la foutaise. Des conneries, en somme.

Les États-Unis ne voient pas plus loin dans l’avenir que l’Irlande, l’Indonésie ou tout autre pays, quelle que soit son ancienneté ou sa fraîcheur. L’affirmation d’Albright n’était alors et n’est plus digne d’être prise au sérieux que l’affirmation de Donald Trump selon laquelle « l’État profond » a conçu la pandémie de coronavirus. Des conneries aussi.

Certains d’entre nous (mais en aucun cas tous les Américains) ont depuis longtemps conclu que Trump était et reste un menteur congénital. Accuser Albright de mentir, cependant, est considéré comme une mauvaise forme, impoli, voire grossier. Elle est, après tout, une ancienne fonctionnaire distinguée et récipiendaire de nombreux honneurs.

Les mensonges de Trump l’ont rendu persona non grata dans la société polie. Albright n’a pas connu le même sort. Et pour être juste, Albright elle-même n’est pas seule ni même principalement responsable des ravages causés par l’INS. Alors que l’ancienne secrétaire d’État faisait la promotion du syndrome dans un langage particulièrement expansif, le fond de sa remarque était tout sauf nouveau. Elle ne faisait que répéter ce qui, à Washington, passe encore pour une évidence : l’Amérique doit diriger. Aucune alternative imaginable n’existe. Le leadership implique des responsabilités et, par extension, confère des prérogatives. En d’autres termes, plus grossièrement qu’Albright ne l’aurait exprimé à un auditoire de télévision, nous établissons les règles.

Plus précisément, Albright faisait allusion à une prérogative particulière qu’une succession de présidents de l’après-guerre froide, dont Donald Trump et maintenant Joe Biden, ont exercé. Nos dirigeants politiques autorisent régulièrement l’élimination, avec des préjugés extrêmes, des personnes qui ne veulent pas reconnaître notre caractère indispensable.

Si les dirigeants irlandais ou indonésiens affirmaient une telle prérogative, les responsables américains les condamneraient sans ambages. En effet, lorsque le président russe et le prince héritier d’Arabie saoudite ont chacun eu la témérité de repousser un adversaire, les responsables américains (dans le premier cas) et les médias américains (dans le second cas) ont professé un profond choc. Comment de telles choses pourraient-elles se produire dans un monde civilisé ? Cependant, lorsqu’un président américain fait de telles choses, cela fait simplement partie de la description de poste.

Trois grèves et vous êtes dehors !

Maintenant, permettez-moi de reconnaître l’attrait d’exercer des privilèges. Une fois, j’ai pris un jet privé – très cool, en effet.

Aujourd’hui, cependant, les armées de trichés de David Bromwich ont de bonnes raisons de se sentir flouées. Leur déception n’est pas sans justification. La connerie a perdu son mojo. Depuis la promulgation de la doctrine Albright, les forces américaines ont bombardé, envahi et occupé divers pays du Grand Moyen-Orient et d’Afrique avec élan. Ils ont tué beaucoup de gens, troublant des millions d’autres. Et notre pays divisé et dysfonctionnel en est le plus pauvre, comme les trichés eux-mêmes l’ont découvert tardivement.

Blâmer Donald Trump pour cette division et ce dysfonctionnement ? Pas moi. J’en tiens pour principaux responsables les pourvoyeurs militants de l’INS. Même si méprisable, Trump n’était guère plus qu’un accessoire après coup.

Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, rappelons le récit qui valide ostensiblement notre caractère indispensable. Il se compose de binaires séquentiels, opposant la liberté et la démocratie à toutes sortes de maux. Pendant la Première Guerre mondiale, nous avons combattu le militarisme ; pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons détruit le fascisme ; pendant la guerre froide, nous avons résisté et « contenu » le communisme. Et après le 11 septembre, bien sûr, est venue la guerre mondiale contre le terrorisme, qui approche maintenant de son 20e anniversaire.

Le bien contre le mal, nous contre eux, encore et encore. Ce thème récurrent de l’art de gouverner américain a doté l’INS de son contexte historique.

Aujourd’hui, à Washington, un établissement de politique étrangère affligé de rigor mortis revient par réflexe à la logique de 1917, 1941, 1947 et 2001, même si ces binaires du passé sont à peu près aussi instructifs aujourd’hui que les conflits religieux déclenchés par la Réforme protestante de les années 1500.

Affronter le mal n’est plus le nom du jeu. Comprendre la nature réelle du jeu, cependant, nécessiterait de se débarrasser d’un passé qui soi-disant illumine mais emprisonne en réalité les Américains dans une catastrophe en cours.

Aujourd’hui, la race domine la conversation nationale. Et peu d’Américains nieraient que nous avons un problème racial. Mais les États-Unis ont aussi un problème de guerre. Et presque personne n’a envie de parler de ce problème.

L’histoire ne s’est pas terminée avec la guerre froide. Tout au plus, il s’arrêta brièvement pour reprendre son souffle. Maintenant, il a repris et s’élance dans des directions que nous avons à peine commencé à identifier.

Plus précisément, nous avons en fait trois problèmes avec la guerre.

Notre première est que nous en avons trop. Notre deuxième est que nos guerres durent beaucoup trop longtemps et coûtent beaucoup trop cher. Notre troisième est qu’ils manquent de but : lorsque nos guerres finissent plus ou moins par se terminer, les objectifs politiques déclarés de l’Amérique restent trop souvent non atteints. Les forces américaines ne subissent pas nécessairement la défaite. Ils échouent simplement. Pour preuve, ne cherchez pas plus loin que la conduite et les résultats des guerres en Irak et en Afghanistan.

Deux voyages à l’assiette. Deux bouffées. Comment cela a-t-il pu arriver ? A Washington, la question reste non seulement sans réponse mais totalement non posée, ce qui, bien sûr, laisse ouverte la possibilité d’un autre échec similaire à l’avenir.

En tant que soldat de longue date sans distinction particulière, je suis mystifié par l’apparente absence de curiosité concernant l’incapacité de l’armée la plus généreusement soutenue au monde à accomplir les missions qui lui sont assignées. Si l’assaut du 6 janvier contre le Capitole mérite une enquête approfondie – comme c’est sûrement le cas – alors comment cette nation peut-elle passer sur une succession de guerres ratées comme s’il s’agissait de simples ennuis ? Notre engagement collectif à « soutenir les troupes » ne devrait-il pas inclure un minimum de curiosité quant aux raisons pour lesquelles elles ont été si mal utilisées, même si l’enquête qui en résulte devrait s’avérer embarrassante pour les hauts responsables civils et militaires ?

Les médias libéraux qualifient l’affirmation de Trump d’avoir remporté les élections de 2020 de grand mensonge, comme c’est effectivement le cas. Mais ce n’est pas le seul. Le syndrome de la nation indispensable, ainsi que le militarisme qu’il a engendré au cours de ce siècle, devraient certainement être considérés comme – à tout le moins – l’autre grand mensonge. Limiter la susceptibilité de Washington à l’INS nécessite de reconnaître que les défis immédiats auxquels ce pays est confronté ne se prêtent en aucun cas aux solutions militaires les plus créatives. Donner encore plus de l’argent des contribuables au Pentagone aide à soutenir le complexe militaro-industriel, mais autrement ne résout rien.

Pensez-y. La réalité déterminante de notre moment est le chaos climatique qui ne cesse de s’aggraver que tant d’entre nous connaissent maintenant personnellement. Cette menace, après tout, a des implications potentiellement existentielles. Pourtant, dans la hiérarchie des préoccupations de sécurité nationale de Washington, le climat passe au second plan pour se préparer à un nouveau cycle de « concurrence des grandes puissances ». En effet, un établissement de politique étrangère dépourvu d’imagination a étiqueté la Chine de Xi Jinping pour remplir le rôle autrefois assigné à l’Allemagne de Kaiser Wilhelm, à l’Allemagne d’Adolf Hitler, à l’Union soviétique de Joseph Staline et à l’Irak de Saddam Hussein.

Que la Chine et les États-Unis doivent faire cause commune pour faire face à la crise climatique semble peu compter. Ni le fait que la République populaire se classe comme le plus grand partenaire commercial des États-Unis et détient plus d’un billion de dollars de dette américaine. Maintenir le binaire du bien contre le mal comme base d’une politique nécessite un ennemi majeur. Il importe peu que les hypothèses les plus fondamentales sur la continuité entre le passé et le présent soient non seulement illusoires mais nettement contre-productives.

Alors, voici l’affaire : l’histoire ne s’est pas terminée avec la guerre froide. Tout au plus, il s’arrêta brièvement pour reprendre son souffle. Maintenant, il a repris et s’élance dans des directions que nous avons à peine commencé à identifier. Le passé que nous avons été conditionnés à chérir, qui est censé donner un sens à tout, ne donne plus ou moins de sens à rien du tout. En conséquence, cela ne fonctionnera pas comme carte ou boussole. Nation indispensable ? Épargne moi.

Ne vous méprenez pas. Je ne m’attends pas à ce que Madeleine Albright présente des excuses, mais il serait utile qu’elle émette au moins une rétractation. Elle pourrait le considérer comme son cadeau d’adieu à la nation.

