La crypte de Brooklyn de Pop Smoke détruite, vandalisée et son cercueil aurait été retiré

Cela fait près de deux ans que le rappeur Pop Smoke a été tragiquement abattu dans une location de LA Airbnb. Alors que sa musique perdure et que sa famille, ses amis et ses fans continuent de pleurer son décès, ses proches sont désormais confrontés à une autre forme de violation. TMZ rapporte que la tombe du défunt rappeur a été vandalisée.

Non seulement les coupables ont détruit sa crypte, mais il semble que quelqu’un ait tenté de sortir son cercueil du mausolée. Le média a obtenu des photos des dommages qui montrent du ciment au sol et des mots sur la crypte détruits et effondrés. De la fumée est enterrée au cimetière Green-Wood à Brooklyn, New York.

Des sources policières ont déclaré à TMZ que la zone où Smoke est enterré ne dispose pas de caméras de surveillance. Un employé du cimetière a fait la découverte vers 14h00 le samedi 11 septembre. Les dégâts ont été causés entre 14h30 le vendredi 10 septembre et 14h00 le samedi. Les dommages totaux de la crypte sont de 500,00 $ et la police enquête activement. Aucune arrestation n’a été effectuée et il n’y a pas encore de suspects.

Il semble également que les coupables aient pu pénétrer dans la tombe de Smoke car des traces de traînées sont visibles à l’extérieur de la crypte. La crypte était clairement visée. On ne sait pas si le cercueil de Smoke n’a pas été touché. A partir de maintenant, sa plaque a été remplacée par une dalle vierge.

Quatre hommes, dont trois mineurs au moment du meurtre de Pop, ont été inculpés pour sa mort. Les procureurs n’ont pas demandé la peine de mort dans cette affaire. Quelques heures avant son meurtre, Smoke a posté plusieurs vidéos et photos sur son histoire Instagram, dont l’une a révélé l’adresse de son Airbnb. Par Page Six, les flics pensent que les vidéos et les photos Instagram ont conduit les tueurs à son adresse.