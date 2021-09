La crypte de la tombe de Pop Smoke gravement vandalisée dans le cimetière de Brooklyn

Pop FuméeLa tombe de a été retrouvée complètement détruite ce week-end – ceci après que des vandales apparents aient brisé sa crypte … et apparemment essayé de faire sortir son cercueil.

TMZ a obtenu des photos de ce qu’un témoin oculaire dit être tombé samedi matin au cimetière de Green-Wood à Brooklyn, NY – où le rappeur a été enterré et inhumé l’année dernière après son meurtre début 2020. Comme vous pouvez le voir … c’est un gâchis complet.

On nous dit que la tache de Pop Smoke sur le mur extérieur d’un mausolée à l’intérieur du parc semblait être distinguée et horriblement vandalisée … avec sa plaque de marbre fissurée et percée, presque complètement. Vous pouvez voir son nom complet affiché … Bashar Barakah Jackson

Il y avait d’autres débris éparpillés sur le sol… y compris ce que l’on nous a dit ressemblait à des joints brûlés et jetés, ainsi que des fleurs.

Le pire, c’est qu’il semble y avoir des traces de traînée laissées sur le sol … et une autre photo de ce que l’on nous a dit juste en face du mausolée semble indiquer que les criminels pourraient être entrés dans la tombe de Pop Smoke … soit en retirant quelque chose, soit en essayant de le faire.

Le témoin oculaire nous dit que cette chose ressemblant à une porte semblait être une dalle de béton qui reposerait vraisemblablement sur le cercueil de PS, séparant son corps d’un autre juste au-dessus de lui. L’objet rectangulaire noir, nous dit-on, semblait également faire partie de l’enceinte murale de Pop Smoke.

On ne sait pas si le cercueil était toujours à l’intérieur ou intact … mais on nous dit la personne qui a trouvé cette sécurité notifiée, qui n’était censément pas au courant d’un tel vandalisme jusqu’à ce qu’on le lui dise. Le témoin oculaire nous dit également que lorsqu’ils sont revenus sur le site quelques heures plus tard… La plaque de Pop Smoke avait été remplacée par une dalle vierge, et il y avait du ruban d’avertissement autour de la zone. Certains des débris avaient également été nettoyés – mais il était encore évident que quelque chose de terrible s’était produit.

On ne sait pas si la plaque du PS sera remplacée, et si c’est le cas … qui paie exactement pour cela.

Nous avons des appels au cimetière, à la famille/aux représentants de Pop Smoke… ainsi qu’à des flics pour voir si cela a été signalé.

Histoire en développement…