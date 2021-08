La crypto a besoin d’une réglementation forte et solide Crypto nouveaux médias

Pour la plupart, les analystes semblent mitigés sur l’idée d’une régulation cryptographique. Plusieurs d’entre eux affirment qu’une réglementation accrue entraverait l’espace et entraînerait un manque d’innovation. Ils disent également que cela pourrait nuire à la vie privée et à l’indépendance financière. Cependant, il existe des personnalités soucieuses de l’argent – ​​comme Jordan Belfort – qui pensent que la réglementation aurait l’effet inverse et permettrait au bitcoin et à la crypto de monter en flèche comme jamais.

Jordan Belfort est tout pour la réglementation de la cryptographie

Bien qu’il ait passé de nombreuses années en tant que trader à Wall Street, Belfort a aujourd’hui une grande partie de sa renommée grâce au film “Le loup de Wall Street”, un projet nominé aux Oscars avec Leonardo DiCaprio dans le rôle-titre. Il revient une fois de plus sous les feux de la rampe et appelle maintenant à une réglementation «massive» de l’espace cryptographique, car il est convaincu que cela permettrait au bitcoin, à Ethereum et à tous leurs homologues numériques de devenir courants et légitimes.

Dans une récente interview, il a déclaré que quiconque a peur d’une réglementation lourde ne voit pas la situation sous le bon angle. Il commente :

Plus tôt cette réglementation massive entrera sur le marché, mieux ce sera pour le bitcoin, les pièces stables et tout le reste.

Il a également mentionné que la situation entourant la cryptographie est la même que celle qui entourait initialement le marché de la malbouffe il y a 30 et 40 ans. Il a commenté que sans les réglementations actuelles, le monde des junk bonds serait devenu complètement incontrôlable, et il pense que la crypto pourrait finir par faire de même. Il déclare:

Tout le monde a dit : « Oh non, les régulateurs arrivent ! [But ultimately] le marché est devenu beaucoup plus grand, donc je pense que c’est une bonne chose.

Jordan Belfort se décrit comme un “taureau bitcoin à long terme”, bien que les choses n’aient pas toujours été ainsi, et Belfort – sans doute – arrive en retard à la fête. L’ancien joueur de Wall Street a rejeté le bitcoin il y a quatre ans en 2017, affirmant qu’il n’avait aucun espoir que l’actif atteigne un statut de premier plan, même s’il a depuis annulé cette opinion et a même déclaré en mars dernier qu’il pensait que la monnaie pourrait atteindre un six-. prix chiffré de 100 000 $ par unité d’ici la fin de 2021.

Pas un fan d’attache

Maintenant, cependant, il pense que le bitcoin finira probablement l’année entre 45 000 $ et 70 000 $, alors qu’il pense que l’ETH pourrait se situer entre 3 000 $ et 4 000 $. Pourtant, il est confiant dans l’avenir de BTC, affirmant :

je pense [bitcoin] a certainement de grandes chances d’être considéré comme de l’or numérique.

Au cours de son entretien, Belfort a également visé Tether, sans doute l’une des plus grandes devises stables au monde, et a cité un nouveau rapport selon lequel des dirigeants font l’objet d’une enquête pour avoir prétendument participé à une fraude bancaire. Il qualifie Tether d’« arnaque » et se dit surpris de voir à quel point peu a été fait pour empêcher l’actif d’aller plus loin.

Tags : bitcoin, crypto-régulation, Jordan Belfort, tether