La crypto a le potentiel de saper le dollar américain et de déstabiliser les nations, déclare Hillary Clinton

AnTy19 novembre 2021

Hillary Clinton affirme que les crypto-monnaies ont le pouvoir d’affaiblir les monnaies fiduciaires et éventuellement des pays entiers.

Lors d’une table ronde au Bloomberg New Economy Forum vendredi à Singapour, l’ancien candidat démocrate à la présidentielle a déclaré que les gouvernements du monde entier étaient confrontés à de nouveaux défis en termes d’intelligence artificielle, de désinformation et de cryptographie.

« Un autre domaine auquel j’espère que les États-nations commenceront à accorder une plus grande attention est la montée en puissance de la crypto-monnaie, car ce qui semble être un effort très intéressant et quelque peu exotique pour exploiter littéralement de nouvelles pièces afin d’échanger avec elles a le potentiel de saper les devises, pour saper le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve, pour déstabiliser les nations, peut-être en commençant par les petites mais en allant beaucoup plus grandes. »

L’ancien secrétaire d’État a ajouté qu’il existe désormais une toute nouvelle couche d’activité qui « pourrait être extrêmement déstabilisante ». Si cela tombe entre de mauvaises mains, cela pourrait également être « des menaces directes pour nombre de nos États-nations et certainement pour les marchés mondiaux des devises », a-t-elle ajouté.

Dans d’autres nouvelles, le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que le développement rapide de l’espace crypto et des pièces stables pourrait offrir des opportunités d’effets positifs. Mais en même temps, cela peut constituer un risque pour la stabilité financière, et les cyber-risques pour le système financier ne disparaissent pas, a-t-il ajouté.

La Fed a également officiellement penché du côté belliciste ; il a parlé de voir des augmentations plus larges de l’inflation, ce qui rend plus coûteux de mettre de la nourriture sur la table.

« Certains segments de la population active sont plus protégés contre l’inflation et d’autres moins », a déclaré Williams, notant que les personnes à revenu fixe sont particulièrement moins protégées contre l’inflation.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.