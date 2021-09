La crypto aiderait à combattre les talibans, selon Hoskinson

Au cours des dernières semaines, le monde a vu avec horreur les forces américaines commencer à se retirer d’Afghanistan, pour ensuite la voir envahie par le retour des talibans. Ils contrôlent désormais la majeure partie de la région du pays, mais la guerre contre eux ne fait que commencer.

Hier 1er septembre, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a donné son avis sur la situation, soulignant que la guerre contre les talibans dépendra probablement de l’utilisation des monnaies numériques. Cependant, la mauvaise nouvelle est que les talibans sont également susceptibles de se tourner vers les actifs numériques pour leur propre financement.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Dans l’ensemble, Hoskinson est convaincu que les monnaies numériques auront un rôle important à jouer dans la lutte pour le pouvoir en Afghanistan, notant que le pays a actuellement un besoin urgent de technologies préservant la vie privée.

Hoskinson a noté que la vie numérique de l’Afghanistan fait actuellement l’objet d’un examen minutieux. Quiconque exprime une opinion non conforme aux vues régressives des talibans court désormais le risque d’être harcelé, emprisonné et même tué.

Comment les crypto-monnaies peuvent-elles aider?

Hoskinson n’a pas donné beaucoup de détails sur les cas d’utilisation possibles qui pourraient aider le peuple afghan, mais a noté que les avantages de l’industrie de la cryptographie seraient utiles pour aider les gens à cacher leurs dépenses personnelles aux talibans. Plus que cela, ils pourraient aussi cacher le fait qu’ils ont de l’argent pour commencer.

Jusqu’à présent, la plupart des comptes bancaires locaux ont été gelés, laissant les citoyens afghans privés de tout argent qu’ils auraient pu recevoir de manière traditionnelle. Il ne reste plus qu’à obtenir vos fonds à l’international, via l’industrie de la crypto-monnaie.

Des sociétés financières telles que Western Union ont admis qu’elles comprenaient l’urgence de recevoir des fonds, c’est pourquoi la société prévoit de reprendre ses activités dès que la situation le permettra. Pendant ce temps, l’idée de passer à la crypto est déjà venue à beaucoup, y compris à diverses organisations.

Alors que l’adoption de la cryptographie a augmenté en Afghanistan au cours des dernières années, elle devrait monter en flèche dans les semaines et les mois à venir, à mesure que de plus en plus de personnes se tourneront vers cette solution plus pratique.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent