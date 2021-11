La crypto comme principale source de revenus pour les artistes

Avec la flambée des prix des crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum au cours de la dernière année, les crypto-monnaies peuvent être une source lucrative de revenus primaires pour les artistes. StarCoin vise à aider les artistes à saisir ce moment, à maximiser leurs revenus et à augmenter leur autonomie. StarCoin est la première crypto-monnaie à offrir un label aux artistes.

Tout d’abord, il est important de délimiter les problèmes de l’industrie musicale d’aujourd’hui pour comprendre la valeur que pourrait apporter une maison de disques cryptée. Généralement, lorsque les artistes signent sur des labels, le label leur accorde un prêt pour créer leur album. Les artistes ne tirent généralement aucun revenu de leur album une fois celui-ci sorti tant qu’ils n’ont pas remboursé le prêt. Même une fois que l’artiste a remboursé le prêt, le label prélève généralement la plupart des recettes selon un ratio de 80/20 ou 90/10 au détriment de l’artiste.

Une maison de disques cryptée est supérieure à l’industrie traditionnelle de la signature de maisons de disques pour plusieurs raisons. StarCoin est la première crypto-monnaie à être associée à une balise d’enregistrement, permettant au détenteur de la crypto-monnaie de signer un contrat. La communauté StarCoin aura la possibilité chaque mois de voter pour ses artistes préférés, et les artistes avec le plus de votes pourront signer un contrat avec la maison de disques. StarCoin permet à des artistes talentueux qui ne sont pas aussi connus ou traditionnels de briller, leur permettant d’être vus et soutenus par des personnes qui soutiennent leur travail. De nos jours, les maisons de disques sont plus intéressées à embaucher des artistes qui, selon eux, généreront le plus de revenus, profitant aux artistes plus traditionnels, ce qui conduit à négliger les talents sérieux.

StarCoin est une organisation autonome décentralisée (DAO) – un protocole open source soutenu par la blockchain où les règles sont appliquées par le biais de contrats intelligents. L’avantage d’un DAO est que son leadership est réparti entre ses membres et que chacun a une voix dans sa gouvernance. Les membres de la communauté StarCoin qui ont leur pièce peuvent voter sur l’artiste à signer, et les membres qui ont leur pièce depuis le plus longtemps ont plus de poids lorsqu’ils votent pour un artiste.

Une fois que suffisamment de votes ont été obtenus pour un artiste spécifique, StarCoin et une maison de disques signeront et financeront un artiste, avec les fonds générés par les transactions pour le jeton. Contrairement à un prêt accordé par un arrangement traditionnel entre un artiste et une maison de disques, l’artiste aurait des fonds gratuits et n’aurait pas à se soucier du remboursement. Au fur et à mesure que StarCoin signe plus d’artistes, une partie des fonds générés par une taxe sera utilisée pour contribuer à la croissance continue des artistes et des artistes signés sous le label.

Grâce à NFT, StarCoin permettra aux artistes de gagner jusqu’à 80% des revenus accumulés grâce à leur musique sur les plateformes de streaming. Actuellement, les artistes n’accumulent qu’environ 12% des revenus sur les plateformes Steam traditionnelles, telles que Spotify et Apple Music. StarCoin, en plus d’embaucher un artiste et d’enregistrer sa musique, facilitera la possibilité pour les artistes de créer des NFT exclusifs de leurs chansons et de les vendre sur le marché StarCoin NFT, fournissant à l’artiste un revenu supplémentaire. Les détenteurs de jetons StarCoin pourraient acheter ces NFT et les ajouter à leur collection, les revendre sur la plateforme StarCoin et sur d’autres plateformes. Les ventes NFT permettront aux artistes de générer des redevances sur une base continue, leur permettant de gagner beaucoup plus que les 0,0006 $ typiques de ce qu’ils gagnent actuellement grâce aux services de streaming conventionnels.

Les crypto-monnaies font fureur et il y a de bonnes raisons à cela. Avec le potentiel de stimuler la créativité, le talent, les opportunités et l’autonomie, StarCoin cherche à profiter aux artistes en fournissant des fonds supplémentaires pour stimuler la créativité, les opportunités, le talent et l’autonomie.