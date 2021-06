Annonces

Ministre norvégien des Finances : la crypto conduira à de « plus grandes percées », y voit un « grand intérêt »

Mais cela se produira au fil du temps avec les développements ; pour l’instant, la crypto doit être correctement réglementée, a déclaré Jan Tore Sanner.

Les représentants du gouvernement ont plus ou moins les mêmes pensées sur les crypto-monnaies qui tournent autour d’elles étant spéculatives et n’ayant aucune valeur intrinsèque. Mais le ministre des Finances de la Norvège semble avoir rompu avec la litanie des critiques de Bitcoin.

Selon Jan Tore Sanner, les crypto-monnaies dépasseront la volatilité à un moment donné et connaîtront une période de “percées”. Il a déclaré dans une interview mardi,

“Il est clair qu’il peut y avoir un développement au fil du temps, grâce auquel vous pourrez obtenir plus de mécanismes de stabilisation dans les devises qui peuvent conduire à des percées et des bouleversements plus importants à plus long terme.”

Cependant, pour l’instant, le ministre des Finances a averti que ce n’était “pas un marché sur lequel je recommanderais aux consommateurs d’entrer”.

Contrairement à Sanner, le gouverneur de la banque centrale de Norvège, Oystein Olsen, ne voit pas grand-chose dans Bitcoin. Mais Kjell Inge Rokke, le milliardaire propriétaire de l’un des plus grands empires commerciaux du pays, est un Bitcoiner et le voit “du bon côté de l’histoire”.

Sanner a déclaré que pour que les cryptos se généralisent, ils doivent être correctement réglementés, sur lesquels les autorités européennes travaillent actuellement, mais jusque-là, ils restent “populaires auprès des criminels”, a-t-il ajouté.

Plus tôt cette semaine, dans le cadre de nouvelles mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, le chien de garde financier du pays a exhorté les consommateurs à être prudents avant de mettre leur argent dans la cryptographie, l’art numérique ou les métaux précieux.

Alors que la menace pour les marchés traditionnels de la volatilité des actifs cryptographiques est actuellement “plutôt limitée”, elle peut changer s’ils deviennent “un actif plus établi parmi les grandes entreprises et les sociétés financières”, a déclaré Erik Thedeen, chef de l’Autorité suédoise de surveillance financière. semaine.

Mais selon Sanner, il devrait appartenir aux gens s’ils sont à l’aise d’investir dans Bitcoin, bien qu’il ne pense pas qu’il soit prêt à être utilisé comme substitut à l’argent.

“Il ne fait aucun doute qu’il existe un grand intérêt pour la crypto-monnaie tant en Norvège qu’à l’international”, a déclaré Sanner. “Mais jusqu’à présent, il ne convenait pas comme moyen de paiement.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.