La crypto continue de gagner dans le grand public malgré une baisse de prix

Même si Bitcoin et les crypto-monnaies sont en chute libre ces derniers temps, de plus en plus d’institutions majeures s’empilent encore pour offrir des fonds cryptographiques à leurs clients.

La grande banque américaine Wells Fargo a récemment annoncé qu’elle souhaitait introduire des fonds gérés par des professionnels pour ses clients institutionnels.

Dans le rapport, le géant financier a affirmé que les «investisseurs qualifiés» gagneraient dans l’industrie de la monnaie numérique, malgré le risque.

Cela intervient après que le prix du Bitcoin a fortement chuté mercredi à la suite de la détermination de la Chine à imposer de nouvelles limitations aux crypto-monnaies.

Cela a conduit à la chute brutale du Bitcoin, qui a provoqué la chute d’autres crypto-monnaies majeures telles que Ethereum (ETH / USD) et Dogecoin (DOGE / USD).

Crypto fund uniquement disponible pour les clients institutionnels

Le président du Wells Fargo Investment Institute, Darrel Cronk, a révélé mercredi les projets de cryptographie de son équipe.

Il a ajouté que la société avait mis en place une stratégie d’investissement en crypto-monnaie gérée activement pour les clients institutionnels.

Cronk a souligné que la société travaillait sur une «solution gérée par des professionnels» depuis quelques mois. Il a déclaré que la stratégie nouvellement développée sera prête à être mise en œuvre le mois prochain.

Wells Fargo a hésité à proposer des fonds basés sur la crypto-monnaie. Mais Cronk a expliqué que la banque avait changé sa position après avoir constaté une amélioration de la réglementation du secteur.

L’adoption de la crypto-monnaie se développe dans le grand public

Wells Fargo, dans un rapport, a noté que les crypto-monnaies ont gagné en stabilité et en viabilité en tant qu’actifs. Cependant, il existe encore des risques notables sur le marché, de sorte que vous ne considérez que les investisseurs qualifiés pour l’exposition.

Wells Fargo a maintenant rejoint la liste croissante des banques américaines qui ont décidé d’offrir des fonds de crypto-monnaie à leurs clients. En mars, la banque d’investissement Morgan Stanley a commencé à offrir un accès «à haute tolérance au risque» aux fonds Bitcoin, devenant ainsi la première institution financière basée aux États-Unis à offrir un tel service.

JPMorgan Chase souhaite également déployer pour la première fois un portefeuille de fonds géré activement pour ses clients.