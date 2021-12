La crypto devient-elle plus diversifiée ?

Les conseillers financiers et le secteur des actifs numériques ont beaucoup en commun. Ils traitent tous deux des investissements, de la technologie et des besoins, des désirs, des craintes et des préoccupations des gens du monde entier.

Mais ils partagent aussi un regrettable manque de diversité.

Cet article a été initialement publié dans Crypto pour les conseillers, la newsletter hebdomadaire de CoinDesk définissant la crypto, les actifs numériques et l’avenir de la finance. Inscrivez-vous ici pour le recevoir tous les jeudis.

Seul un conseiller financier sur cinq est une femme, selon le conseil d’administration du CFP. Pour l’anecdote, après des années à parler à des personnes dans l’espace, je n’ai rencontré qu’une poignée de femmes occupant des postes de direction dans l’industrie des actifs numériques.

Maintenant, cela peut être autant la faute de la technologie que de la finance, car la diversification de la technologie en termes de genre et de race a été un combat de plusieurs décennies, tout comme dans le secteur financier. L’industrie des actifs numériques a peut-être hérité de l’un des pires attributs des deux mondes : le manque relatif de diversité de leurs participants.

Un enjeu de diversité dans les actifs numériques

« Ce n’est pas un nouveau monde – la blockchain et la crypto n’en font qu’une partie », a déclaré Jacob Mullins, directeur général de Shasta Ventures, une société de capital-risque en démarrage active dans le domaine de la blockchain.

Mullins, qui est né à Guadalajara, au Mexique, tente activement de diversifier le secteur du capital-risque. « C’est un problème endémique à l’industrie technologique, à l’industrie du capital-risque et à l’industrie financière qui ne persistera pas et ne devrait pas persister. Nous essayons activement de financer des fondateurs de toutes les diversités, qu’il s’agisse de sexe, de race ou d’autres, mais existe-t-il une baguette magique que nous pouvons agiter pour résoudre le problème ? Malheureusement non. Cela doit être une préoccupation de tous les jours. »

Mullins pense que toute l’économie pourrait être reconstruite sur la technologie de la blockchain, présentant une nouvelle frontière qui pourrait être peuplée par un mélange de peuples beaucoup plus diversifié que l’économie traditionnelle.

Mais cette frontière se referme rapidement, et jusqu’à présent, les premières parties prenantes étaient loin d’être diverses. En éduquant de nouveaux investisseurs en capital-risque pour promouvoir davantage de fondateurs noirs, latinos et féminins, Mullins pense qu’il soutient les pionniers qui peuvent aider à ouvrir ces espaces à des populations plus diverses.

« Ce ne sont pas de simples solutions ponctuelles, il s’agit de créer un système durable et un moteur durable où vous pouvez promouvoir ces groupes en tant qu’investisseurs, et cela permettra également à la base d’entrepreneurs », a déclaré Mullins. «C’est comme créer un nouveau nœud qui peut ensuite investir dans des personnes qui résonnent avec eux. Il y a beaucoup d’initiatives entrepreneuriales allant à l’ensemble diversifié de fondateurs ; nous travaillons en partenariat avec divers investisseurs en capital-risque et d’autres organisations qui en font la promotion. C’est ainsi que nous procédons à des changements concrets au quotidien.

C’est un problème que les femmes de la crypto reconnaissent également, en particulier les femmes de couleur, a déclaré l’entrepreneur Tavonia Evans à . le mois dernier, soulignant la difficulté des femmes à mobiliser des capitaux et à sensibiliser.

« Il y a pas mal de femmes leaders dans l’espace crypto qui sont bien respectées, qui exercent une forte influence dans l’espace et ont de la crédibilité auprès des décideurs politiques », a déclaré Evans. « Leurs succès devraient attirer d’autres femmes vers la crypto. »

La diversité est la clé du succès de la crypto

Une plus grande diversité est souvent corrélée à de meilleures performances financières et à un meilleur mélange d’idées en finance. Pour ceux d’entre nous qui investissent dans les actifs numériques, c’est encore plus important. Si nous permettons à de nombreuses femmes et minorités d’être exclues de la participation aux actifs numériques, nous réduisons à la fois la croissance potentielle de nos communautés et la valeur de nos actifs.

Mais une partie de la vente d’actifs cryptographiques a toujours profité à des communautés diverses et défavorisées, fournissant des services financiers aux personnes non bancarisées et éliminant potentiellement un système financier secondaire parasite, comme les prêteurs sur salaire, qui se nourrit depuis longtemps de la classe ouvrière. Si ces communautés n’ont pas accès aux actifs numériques et n’ont pas intérêt à leur succès, alors une partie du potentiel social de la crypto sera perdue.

Je ne suis pas le seul à remarquer le problème de la diversité dans les actifs numériques. Athan Slotkin, un investisseur, entrepreneur en série et stratège en plan d’affaires, a souligné le manque de diversité des crypto-monnaies, décrivant une « culture crypto bro » qui pourrait fermer certaines parties de l’industrie aux femmes et aux minorités.

« Je n’appellerais pas cela le genre de culture de frère toxique de la chaufferie, mais c’est 95% d’hommes, et toutes les caractéristiques et tous les intérêts ont tendance à biaiser les hommes, ce qui crée un environnement difficile pour les femmes », a déclaré Slotkin. « Cela semble inconfortable, c’est une communauté en mouvement rapide, intense et très agressive ; cela seul signifie que cela ne crée pas un environnement très accueillant.

Même si les individus sont accueillants, les étrangers ont plus de difficulté à trouver du soutien, des informations et des financements pour lancer leurs propres idées en utilisant des actifs numériques ou la technologie blockchain, a déclaré Slotkin.

« Vous devez penser qu’à mesure que le monde s’oriente de plus en plus vers la blockchain, tout comme les femmes prennent plus de décisions d’achat et financières que les hommes, il nous incomberait probablement de veiller à ce que les femmes soient représentées », a-t-il déclaré.

Slotkin a également remarqué un manque de diversité dans l’univers des jetons non fongibles (NFT), où la plupart des artistes et collectionneurs ont tendance à être des hommes.

« Je pense que nous devons investir consciemment dans les projets des femmes et les aider à construire des communautés dans leurs projets », a-t-il déclaré. « Même si nous ne sommes pas le public visé, nous pouvons parfois soutenir et prendre le pas sur les femmes de la communauté. »

Les projets dirigés par des femmes comprennent le guapcoin d’Evans, une crypto-monnaie destinée à rehausser le profil économique des Afro-Américains ; Lightning Labs, une entreprise dirigée par des femmes créant une technologie de contrat intelligent ; et le protocole Bancor établissant des « Smart Tokens » convertibles régis par des contrats intelligents.

Et des femmes comme Cathie Wood d’Ark Invest, la directrice de série Blythe Masters et l’ancienne PDG de Binance.US, Catherine Coley, revendiquent depuis longtemps une part des femmes dans le gâteau des actifs numériques.

Des groupes comme le National Policy Network of Women of Color in Blockchain, SheFi et Women in Blockchain s’efforcent également de combler le fossé entre les investissements en crypto et les entrepreneurs. Il y a beaucoup d’enjeu. Si les femmes n’adoptent pas les actifs numériques le plus tôt possible, elles passent à côté des meilleures chances de rendements démesurés, ce qui creuserait probablement un écart de richesse mondial persistant entre les sexes.

Mullins et Slotkin soutiennent que l’espace des actifs numériques a besoin de sa propre version de Girls Who Invest et Girls Who Code – deux organisations à but non lucratif qui travaillent à éduquer les filles d’âge scolaire dans les communautés et à susciter un intérêt pour la finance et la technologie dans l’espoir de créer plus de parité entre les sexes. .

L’industrie va de l’avant

Mais Slotkin a déclaré que l’industrie doit également se repositionner pour attirer des groupes plus diversifiés.

« Comment amenez-vous vraiment plus de femmes dans la finance et la technologie ? Vous devez commencer par des exemples de femmes qui ont réussi et de pionnières », a-t-il déclaré. « Les initiatives locales doivent commencer à se produire. Nous avons besoin de plus de produits et de positions représentant différents types de personnes. Il ne faudrait pas essayer de faire quelque chose qui soit juste intéressant pour les femmes dans leur ensemble, mais des produits qui plaisent à un éventail de personnes diverses.

« La meilleure façon d’y parvenir est d’avoir des personnes diverses qui créent réellement ces produits. Les hommes ne savent pas ce que c’est que d’être une femme. Nous avons besoin de femmes pour concevoir des produits et diriger des projets, et c’est la même chose pour tout autre groupe dans le pays.