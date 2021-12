Néanmoins, les valorisations exorbitantes et vertigineuses associées à l’inflation et à la diminution qui en résulte pourraient préparer les marchés à une « correction significative ».

La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie n’a pas atteint 3 000 milliards de dollars depuis le 15 novembre, car Bitcoin continue de se débattre autour de 56 000 $.

L’ETH a quant à lui surperformé Bitcoin, ce qui pourrait s’expliquer par la possibilité d’un ETF Ether alors que Kelly Strategic Management a déposé une demande d’approbation cette semaine.

Alors que l’Ether était en tête, ayant dépassé les 4 775 $ pour marquer le début du mois de décembre, la volatilité du Bitcoin et de l’ETH a chuté d’environ 5% à 10%.

La semaine dernière, le marché a eu une réaction instinctive aux gros titres de la variante Covid 19 d’Omicron, ainsi que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, reconnaissant une inflation élevée et indiquant une diminution accélérée. Mais le marché a rapidement rebondi sur les rapports selon lesquels les symptômes d’Omicron étaient légers, et décembre a commencé sur une note haussière.

Sur le marché à terme, l’intérêt ouvert (OI) sur les contrats à terme Bitcoin, cependant, est maintenant tombé à 22,5 milliards de dollars au niveau de la mi-octobre. Pendant ce temps, l’OI sur les contrats perpétuels Ether est toujours élevé à 12,55 milliards de dollars.

Sur le marché des options, OI sur les contrats Bitcoin montre une résilience à 12,35 milliards de dollars au niveau du mois dernier, tandis que pour ETH, il est proche de son ATH à 7,61 milliards de dollars, un signe de sentiment positif pour l’actif.

Les options ETH OI ont dépassé les sommets précédents du 1er mai, et le volume des transactions s’est également bien redressé, puisqu’il a franchi le milliard de dollars en volume quotidien le 30 novembre.

« Le marché des options décote fortement les appels avec des inversions de risque toujours biaisées en faveur des options de vente malgré le rebond au comptant. Cela pourrait être une opportunité décente d’acheter des appels si vous avez une vision à long terme jusqu’en 2022. Nous sommes maintenant passés à une tendance à la hausse pour BTC et ETH », a déclaré QCP Capital.

Alors que certains acteurs du marché doutent que le marché haussier se poursuive, d’autres ne sont pas encore convaincus que nous avons atteint le sommet car le volume a commencé à remonter.

Certains altcoins profitent de leurs propres scénarios de taureau. LUNA a éclaté en force cette semaine, atteignant un nouveau record historique après 7,2 millions de LUNA brûlés cette semaine, probablement un catalyseur pour le mouvement. ALGO, quant à lui, tient sa conférence très attendue cette semaine, où il a annoncé la mise en place de nouveaux fonds écosystémiques. LUNA 23,70% Luna Coin / USD LUNAUSD 0,01 $

0,0023,70 % Volume 39 Changement 0,00 $ Ouvert 0,01 $ Circulation 1,71 m Capitalisation boursière 16,63 K 11 min Crypto devrait « surperformer » si l’inflation persiste, les options Bitcoin et Ether OI tendent à la hausse vers de nouveaux sommets 1 j L’offre de Terra Stablecoin augmente de 5 milliards de dollars en moins Un mois, Bitcoin dans les embrayages de macro, SHIB ajouté au bilan 1 w Allouer aux crypto-monnaies pour « Battre l’inflation » et pour « l’hypercroissance » dans le portefeuille, selon le stratège ALGO 2,50% Algorand / USD ALGOUSD 1,90 $

0,052,50% Volume 476,28 m Variation 0,05 $ Ouvert 1,90 $ Circulation 6,29 b Capitalisation boursière 11,97 b 11 min Crypto devrait « surperformer » si l’inflation persiste, les options Bitcoin et Ether OI tendent à la hausse vers de nouveaux sommets 1 mois Tether (USDT) La capitalisation boursière dépasse 70 $ Un milliard, majoritairement émis sur Tron Blockchain 1 mois, la plate-forme de paris sportifs DraftKings deviendra un validateur de réseau de polygones et prendra en charge les baisses de NFT personnalisées sur le marché

Cela ressemble-t-il à un haut soufflant pour vous? Le monde augmente progressivement son appétit pour les actifs cryptographiques mais vous ne le croiriez pas pic.twitter.com/aex15g65Go – Andrew Kang (@Rewkang) 2 décembre 2021

De plus, les soldes d’échange de BTC et ETH sont en baisse depuis avril 2021, selon Delphi Digital. Alors que les soldes BTC sur les bourses sont actuellement à leur plus bas sur 3 ans, les soldes ETH sont à leur plus bas sur 2 ans.

« La montée en puissance de DeFi a permis aux utilisateurs de rechercher des rendements sur leurs actifs plutôt que de les garder en échange. »

Un autre sentiment haussier vient du front réglementaire en Inde, où le gouvernement ne cherche pas à interdire la cryptographie mais à la réglementer en tant qu’actifs.

« Même si la facture est positive à 30-40%, les investisseurs – family offices, sociétés de capital-risque traditionnelles – investiront plus d’argent en Inde, si quelque chose de positif sort », Aritra Sarkhel, responsable des politiques publiques, des questions de gouvernance et du contenu de WazirX, a déclaré Business Insider.

Mais d’un autre côté, le marché de la cryptographie est sur une tendance haussière depuis la vente de mars 2020, et la mousse est à son apogée, avec des valorisations très élevées. Conjugués à cela, le tapering et la hausse subséquente des taux d’intérêt pourraient éloigner les investisseurs du risque.

« Des valorisations incroyables sur les marchés traditionnels et cryptographiques, associées à des niveaux d’inflation qui n’ont pas été vus depuis des décennies, pourraient préparer les macro-marchés à une correction significative », a déclaré QCP Capital, partageant les vues de la légende du trading et de l’investisseur Bitcoin Paul Tudor Jones.

« Prendre des bénéfices sur des positions profondes dans la monnaie est une étape logique à franchir. Cela dit, il s’attend à ce que la crypto surperforme si l’économie mondiale est confrontée à une inflation persistante. »

Bitcoin BTC

57 357,47 $

+0.66%

+1.96%

+5,65%

Ethereum ETH

4 634,20 $

+0.64%

+2,68 %

+14,03%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.