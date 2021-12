La crypto est la plus grande chose à changer la culture depuis le hip-hop

La musique hip hop dans les années 1980 était comme la dernière décennie en crypto. En hausse. Compris par peu. Régional principalement à New York. Rejeté comme une mode.

Pavel Bains est le PDG de Bluzelle. Cet article fait partie de Semaine de la culture, qui explore comment la crypto change les médias et le divertissement.

Puis, vers 1990, il est devenu national avec Public Enemy, NWA, 2 Live Crew, Native Tongues Crew, et d’innombrables autres. Il a été adopté par les jeunes. Pas seulement les Afro-Américains, mais presque toutes les minorités aux États-Unis et au Canada, y compris mes amis et moi qui étions tous des Indo-Canadiens et des Sino-Canadiens de première génération.

En 1992, le style hip hop s’est répandu dans le sport et la mode. Les « Fab Five » du Michigan ont représenté tous les enfants du lycée à cette époque. Ils se rasaient la tête comme Onyx, portaient leur short très ample, parlaient impétueux et portaient des chaussettes noires. Ils étaient si influents que Nike a sorti une ligne de chaussettes noires. Nike ne vendait alors que des chaussettes blanches.

Notre style vestimentaire a changé à cause des rappeurs. Snoop Dogg a même rendu cool le port de chandails de hockey. Les bouchons de démarrage étaient un must. Et puis, quand Allen Iverson est entré dans la National Basketball Association en 1996, la ligue a changé à jamais.

Certaines personnes détestaient le style. Cela a lancé une ère de « politique de respectabilité », où les politiciens et les célébrités ont dit aux enfants de remonter leur pantalon.

Ce qui était autrefois considéré comme une tendance à court terme – comme une bulle de tulipe – est devenu une culture mondiale légitime. J’ai voyagé dans presque toutes les régions du monde au cours des six dernières années, et la seule culture commune est le hip hop, même si vous ne le saviez pas.

Le plus grand créateur de mode au monde, Virgil Abloh, récemment décédé, était purement hip hop. Il était aussi tous les enfants que je connaissais en grandissant.

Ayant été témoin de la croissance et de la longévité de la culture hip hop, je vois maintenant quelque chose de similaire avec la crypto. Les NFT ont fait le croisement, et ils ne partiront jamais. Ce n’est plus seulement de l’argent, mais une partie intégrante de leurs produits et de l’identité des jeunes. Les jetons non fongibles représentent les enfants d’aujourd’hui, comme les casquettes de démarrage Georgetown et les vestes en satin, qui m’ont représenté, moi et les miens.

La crypto a changé la façon dont les communautés se forment autour des produits. Discord, ou quelque chose comme ça, sera la plate-forme principale pour tout projet ou marque qui souhaite se connecter avec les jeunes. La crypto c’est du temps réel, c’est de l’argent, c’est un jeu vidéo, c’est du flex, c’est anti-establishment. Vous sentez une tendance ?

Les baby-boomers tentent de se lancer et de s’approprier cette tendance. Ils abusent du mot « Web 3 ». Cela me rappelle quand une sitcom familiale des années 1990 avec des cotes d’écoute en baisse introduisait un enfant noir habillé comme un rappeur pour essayer de sauver leur émission datée. Il y a un dicton dans le rap : « Il n’y a pas d’escrocs à moitié chemin. » Nous pouvons voir ce qu’ils font à un mile de distance.

J’ai eu une interview il y a quelques semaines et ils m’ont demandé : « Qu’allons-nous dire lorsqu’un baby-boomer cherchera « NFT » sur Google et verra un groupe de singes fous, de grenouilles et de trucs sauvages ? »

J’ai dit: « Qui s’en fout. » Qu’ont dit les baby-boomers des années 90 lorsqu’ils ont entendu parler du rap à la télévision ? Quand ils ont vu Tupac faire un doigt d’honneur, Ice T a crié « tueur de flic » et NWA a dit « F ** k The Police ». Les baby-boomers ne pouvaient pas l’arrêter à l’époque, et ils n’arrêteront pas un mouvement culturel maintenant.

L’ascension de la crypto dans la culture n’est même pas pour nous, c’est pour mon adolescente et ses pairs du monde entier. La différence est que seul un groupe sélect a gagné beaucoup d’argent dans le hip hop. Avec la crypto, nous pouvons tous.