La crypto est « plus qu’une classe d’actifs », aucune carte liée à la crypto ne sera bientôt disponible « , a déclaré le PDG d’Amex

La crypto est « plus une classe d’actifs » en tant que telle, aucune carte liée à la crypto ne sera disponible « de sitôt », déclare le PDG d’American Express

AnTy26 octobre 2021

Le directeur général de la société de services financiers American Express, Stephen Squeri, a déclaré qu’il ne prévoyait pas d’offrir une carte liée à la crypto-monnaie « de sitôt ».

« Quand je regarde les crypto-monnaies, c’est vraiment plus une classe d’actifs », semblable à l’or, a déclaré Squeri lors du sommet All Markets de Yahoo Finance.

Il a ajouté qu’étant donné que la carte American Express n’est pas utilisée pour acheter de l’or ou des actions, « nous n’utilisons pas non plus la carte » pour la cryptographie en tant que classe d’actifs.

« Je ne le vois pas vraiment comme quelque chose qui va faire des percées du point de vue des cartes de crédit, ou même du point de vue des cartes de débit, en termes de paiement. »

Il a ajouté que cela est dû aux « énormes fluctuations » de leurs prix et au fait que vous n’avez pas le service et que vous contestez les droits avec lui.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’actifs crypto comme Bitcoin et Ether, Amex est en effet impliqué dans l’utilisation de la carte pour les pièces stables et surveille la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) « très, très attentivement ».

Pendant ce temps, le même jour, Mastercard a déclaré qu’il permettait aux banques d’offrir plus facilement des récompenses cryptographiques sur leur carte de débit et de crédit. Mastercard s’est associée à Bakkt pour permettre aux consommateurs de dépenser plus facilement les récompenses cryptographiques qu’ils gagnent chez des millions de commerçants du réseau de l’entreprise.

Plus tôt cette année, le géant des paiements a déclaré qu’il commencerait à autoriser les titulaires de carte à effectuer des transactions en cryptos spécifiques sur son réseau. Puis, en juillet, il a annoncé qu’il travaillerait avec des startups axées sur les actifs numériques pour permettre à ses clients d’acheter, de dépenser et de détenir des cryptos.

« Ensemble avec Bakkt et fondés sur notre approche de principe de l’innovation, nous allons non seulement permettre à nos partenaires d’offrir un mélange dynamique d’options d’actifs numériques, mais également d’offrir des expériences de consommation différenciées et pertinentes », a déclaré Sherri Haymond, vice-présidente exécutive des partenariats numériques. chez Mastercard.

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.