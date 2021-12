La crypto est une « énorme opportunité de croissance », déclare Visa alors qu’elle lance un service de conseil et de conseil en crypto

Annonces

La crypto-monnaie est une « énorme opportunité de croissance », déclare Visa alors qu’elle lance un nouveau service de conseil et de conseil en cryptographie

AnTy8 décembre 2021

Ce service est destiné aux banques car « chaque banque devrait avoir une stratégie de cryptographie », et une enquête Visa a révélé que près de 40 % des propriétaires de crypto-monnaies changeraient probablement leur banque principale pour une qui propose des produits liés à la cryptographie.

Le géant des paiements numériques Visa lance de nouveaux services de conseil et de conseil en crypto-monnaie pour ses clients.

« Chaque banque devrait avoir une stratégie de cryptographie, et Visa peut vous aider », a tweeté Cuy Sheffield, responsable de la cryptographie de Visa.

La pratique de conseil en cryptographie du processeur de paiement est hébergée au sein de sa division de conseil et d’analyse. Il offrira ses services aux détaillants, aux institutions financières, aux banques centrales et à d’autres entreprises concernant les fonctionnalités de cryptographie et l’exploration des NFT.

Visa a déclaré mercredi que la banque américaine UMB utilisait déjà ses services de conseil en cryptographie.

« Nous avons constaté un changement important dans l’état d’esprit de nos clients au cours de l’année dernière, passant d’un désir d’explorer et d’expérimenter la cryptographie à la création d’une stratégie et d’une feuille de route pour les produits », a déclaré Claudio Di Nella, responsable de Visa Consulting and Analytics.

Avec son service de conseil en cryptographie, Visa espère aider à l’adoption généralisée des actifs numériques.

Il s’agit de la dernière initiative de Visa pour s’aventurer plus profondément dans la cryptographie. Cette semaine, Visa a participé au cycle de financement de 60 millions de dollars de série B de la société d’enquête sur la blockchain TRM Labs, rejoignant Tiger Global, Amex Ventures d’American Express, Citi Ventures, Block (anciennement Square après la démission de Jack Dorsey en tant que PDG de Twitter), DRW Venture Capital, PayPal Ventures, Marshall Wace et Jump Capital.

L’amélioration de la confiance et de la sécurité dans l’écosystème de la cryptographie grâce à une évaluation des risques sophistiquée est la clé de l’avenir de la cryptographie. Nous voyons @trmlabs comme un leader dans l’espace et sommes ravis de participer à leur série B. https://t.co/E4IryNNgpM – Cuy Sheffield (@cuysheffield) 7 décembre 2021

Visa permet aux utilisateurs de dépenser leur crypto chez plus de 80 millions de commerçants de son réseau. Le géant des cartes de crédit a traité 3,5 milliards de dollars de transactions en devises numériques entre octobre 2020 et septembre 2021 via ses schémas de cartes cryptées.

« Certains de ces principaux échanges ont des millions ou, dans certains cas, des dizaines de millions d’utilisateurs », a déclaré à CNBC Nikola Plecas, responsable européen de la cryptographie de Visa.

Tout comme sa rivale Mastercard, la société considère la cryptographie comme une opportunité de croissance clé car elle s’étend au-delà des simples paiements par carte.

« Crypto est pour nous une énorme nouvelle opportunité verticale et de croissance. Et nous continuerons à nous concentrer sur la croissance de cette entreprise à l’avenir. »

Visa a également publié mercredi une étude qui a révélé que 94% des personnes ont désormais un certain niveau de connaissance de la cryptographie. Sur plus de 6 000 personnes interrogées dans le monde, près d’un tiers l’ont utilisé comme investissement ou moyen d’échange.

L’engagement est particulièrement plus élevé dans les marchés émergents à 37% contre 29% dans les marchés développés qui utilisent ou possèdent la crypto.

Près de 40% des propriétaires de cryptos interrogés ont déclaré qu’ils seraient susceptibles ou très susceptibles de changer leur banque principale pour une banque proposant des produits liés à la cryptographie au cours des 12 prochains mois.

« Crypto représente un changement technologique pour le mouvement de l’argent et la propriété numérique », a déclaré Antony Cahill, directeur général adjoint, Visa, Europe. « Alors que les consommateurs changent leur approche en matière d’investissement, leur lieu de banque et leur point de vue sur l’avenir de l’argent, chaque institution financière aura besoin d’une stratégie de cryptographie. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.