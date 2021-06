La crypto est une “farce” et “l’essence du ransomware”

Actualités Bitcoin

Dernier dans Bitcoin Haters: Crypto est une «farce» et «l’essence du ransomware»

Le dernier détracteur de Bitcoin dans la ville est le directeur des investissements d’Amundi, Pascal Blanque, selon qui les crypto-monnaies sont une “farce”.

Blanque a décrit les cryptos comme une “farce” lors d’une conférence de presse où il a déclaré qu’ils étaient également un symptôme de la formation de bulles sur les marchés.

“On se souviendra du Bitcoin pour avoir poussé les banques centrales à adopter la monnaie numérique”, a-t-il déclaré, ajoutant que les gouvernements et les régulateurs finiraient par “arrêter la musique”.

Selon lui, il était plutôt plus important pour les investisseurs d’augmenter leur exposition à la monnaie fiduciaire chinoise, le renminbi, que de se diversifier dans les crypto-monnaies.

Le même jour, l’ancien chef de l’application Internet de la SEC a averti que les investisseurs de Bitcoin et de crypto-monnaies autonomisent les pirates en ligne.

« Les ransomwares frappent partout, et ils le collectent tous en bitcoins parce qu’il n’y a aucun moyen qu’ils se fassent prendre. Donc, vous l’activez également », a déclaré John Reed Stark, fondateur de l’agent d’application de la loi sur Internet de la Securities and Exchange Commission, qui dirige désormais un cabinet de conseil en cybersécurité éponyme.

Comparant le trading crypto à la spéculation, Stark a déclaré qu’ils n’avaient aucune utilité pratique. Et bien que la manie autour de GameStop et d’AMC ne fasse nécessairement de mal à personne, “avec la crypto, vous faites vraiment du mal à beaucoup de gens, et ce genre de risque, je pense, n’est pas bon pour la société”, a-t-il ajouté.

Stark a appelé la crypto « l’essence du ransomware ».

“Le pays est en quelque sorte en train de s’effondrer face aux ransomwares à cause de la cryptographie, et la principale raison pour laquelle les gens possèdent une crypto est parce qu’ils pensent que quelqu’un d’autre l’achètera et augmentera le prix”, a-t-il déclaré. « Il n’y a aucune autre raison d’y investir.

