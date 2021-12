La crypto et le porno devraient-ils devenir intimes ?

Les plateformes de cryptographie, en théorie dédiées à l’open source/open access, ont une réponse toute faite aux personnes ou aux gouvernements qui cherchent à censurer les allégations d’abus de violation du droit d’auteur : vous devez prendre le bon avec le mauvais. En ce qui concerne les violations des droits de l’homme, ce n’est peut-être pas une réponse satisfaisante. Et, en réalité, il ne s’agit plus souvent que d’un peu de masturbation mentale, car de nombreux projets de cryptographie ont été prêts à abandonner le prétexte de la décentralisation pour inverser les transactions, bloquer le contenu et faire respecter les droits d’auteur. (Vous pourriez demander, à quoi sert la crypto alors ?)

